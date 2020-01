Tennis, ATP Cup: calendario, gironi e montepremi

Ormai ci siamo. Da domani (3 gennaio) partirà questo nuovo ed affascinante torneo, l’ATP Cup, la competizione per nazioni che aprirà il 2020 tennistico.

L’evento si svolgerà dal 3 al 12 gennaio in tre diverse città australiane (Brisbane, Perth, Sydney) e coinvolgerà 24 nazioni, divise in sei gironi da quattro squadre.

Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde si raduneranno a Sydney per la fase finale a eliminazione diretta.

Non ci resta che aspettare ancora qualche ora per scoprire tutte le particolarità di questo torneo.

BRISBANE – Girone A

Serbia: Djokovic, Lajovic, Milojevic, Troicki, Cacic

Francia: Monfils, Paire, Simon, Mahut, Roger-Vasselin

Sudafrica: Anderson, Harris, Roelofse, Montsi, Klaasen

Cile: Garin, Jarry, Tabilo, Barrios Vera, Podlipnik-Castillo



BRISBANE – Girone F

Germania: A. Zverev, Struff, Moraing, Krawietz, Mies

Grecia: S. Tsitsipas, Pervolarakis, Kalovelonis, P. Tsitsipas, Skorilas

Canada: Shapovalov, Auger-Aliassime, Diez, Polansky, Shamasdin

Australia: De Minaur, Kyrgios, Millman, Peers, Guccione





PERTH – Girone B

Spagna: Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Lopez

Giappone: Nishioka, Matsui, Soeda, Mclachlan

Georgia: Basilashvili, Metreveli, Tsivadze, Bakshi, Tkemaladze

Uruguay: P. Cuevas, M. Cuevas, Fumeaux, Roncadelli, Behar





Perth – Girone D

Russia: Medvedev, Khachanov, Gabashvili, Nedelko, Kravchuk

Italia: Fognini, Travaglia, Lorenzi, Giannessi, Bolelli

Stati Uniti: Isner, Fritz, Opelka, Ram, Krajicek

Norvegia: Ruud, Durasovic, Hellum Lilleengen, Rivera, Hoeyeraal

Sydney – Girone C

Belgio: Goffin, Darcis, Coppejans, Gille, Vliegen

Gran Bretagna: Evans, Norrie, Ward, Salisbury, J. Murray

Bulgaria: Dimitrov, Kuzmanov, Lazarov, Andreev, Donski

Moldavia: Albot, Cozbinov, Matvievici, Baskov

Sydney – Girone E

Austria: Thiem, Novak, Ofner, J. Melzer, Marach

Croazia: Coric, Cilic, Galovic, Mektic, Dodig

Argentina: Schwartzman, Pella, Londero, Molteni, Gonzalez

Polonia: Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Marek, Kubot

IL PROGRAMMA COMPLETO (orari italiani)

LA PROGRAMMAZIONE TV – Per quanto riguarda la trasmissione del torneo, esso sarà interamente visibile su Supertennis, canale 224 di SKY e 64 del digitale terrestre.

DAY 1 (3 gennaio)

Girone C: Belgio vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Grecia vs Canada, dalle 01

Girone D: USA vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Gran Bretagna, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs Italia, dalle 10:30



DAY 2 (4 gennaio)

Girone E: Argentina vs Polonia, dalle 00

Girone A: Francia vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Uruguay, dalle 03

Girone E: Austria vs Croazia, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Georgia, dalle 10:30



DAY 3 (5 gennaio)

Girone C: Belgio vs Gran Bretagna, dalle 00

Girone F: Canada vs Australia, dalle 01

Girone D: Italia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Moldavia, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Grecia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs USA, dalle 10:30



DAY 4 (6 gennaio)

Girone E: Croazia vs Polonia, dalle 00

Girone A: Sudafrica vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Georgia, dalle 03

Girone E: Austria vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Francia, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 5 (7 gennaio)

Girone C: Gran Bretagna vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Germania vs Canada, dalle 01

Girone D: Russia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Belgio, dalle 07:30

Girone F: Grecia vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Italia vs USA, dalle 10:30



DAY 6 (8 gennaio)

Girone E: Austria vs Polonia, dalle 00

Girone A: Serbia vs Cile, dalle 01

Girone B: Spagna vs Giappone, dalle 03

Girone E: Croazia vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Francia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Georgia vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 7 (9 gennaio)

Quarto 1: vincente girone C vs vincente girone F, dalle 00

Quarto 2: vincente girone D vs vincente girone E, dalle 07:30



DAY 8 (10 gennaio)

Quarto 3: vincente girone A vs seconda migliore seconda, dalle 00

Quarto 4: vincente girone B vs prima migliore seconda, dalle 07:30



DAY 9 (11 gennaio)

Semi 1: vincente quarto 2 vs vincente quarto 3, dalle 00

Semi 2: vincente quarto 1 vs vincente quarto 4, dalle 07:30



DAY 10 (12 gennaio)

Finale, dalle 07:30

REGOLAMENTO – In ogni sfida ci saranno due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole standard dell’ATP (niente vantaggi e super tiebreak al posto del terzo set).

Infine, Il doppio verrà giocato sempre, a prescindere dall’esito dei due singolari.

In questo torneo come nella davis cup, I capitani potranno decidere quali giocatori disputeranno il doppio, mentre i due singolaristi verranno decisi e accoppiati automaticamente in base al ranking.

Inoltre sarà ammesso il coaching in campo durante i cambi di campo e alla fine del set.

ASSEGNAZIONE PUNTI ATP –

L’ATP Cup verrà considerato come un evento bonus per quanto riguarda il ranking di ciascun partecipante e i punti da essa derivanti verranno dunque sommati ai 18 migliori risultati stagionali.

Inoltre, un singolarista imbattuto può guadagnare fino a 750 punti, mentre un doppista può arrivare a 250.

L’ammontare di punti incamerati per ciascuna vittoria dipende dal ranking del vincitore, dell’avversario e dal turno nel quale essa viene conseguita (round robin, quarti, semifinale o finale).

In verità, la somma dei punti che ciascun singolarista può ottenere al massimo, sulla carta, è 775 (75×3 nel girone+120 nei quarti+180 in semifinale+250 della finale), mentre per i doppisti è di 330 (40×3 nel girone+55 nei quarti+75 in semifinale+80 in finale).

Non è chiaro quindi,se si tratti di un errore di calcolo dell’ATP o se a prescindere si sia deciso che ciascun singolarista non può incamerare più di 750 punti e un doppista 250.

Probabilmente si dovrà propendere per la seconda opzione, anche se lo scarto di 80 punti per quanto riguarda il doppio rimane notevole (e un po’ sospetto).

PRIZE MONEY – Il montepremi totale per i giocatori è di 15 milioni di dollari americani (22 milioni di dollari australiani).

Ci sono tre diverse componenti del montepremi totale assegnato ai giocatori: un premio di partecipazione

premi in denaro per le vittorie individuali

premi in denaro per le vittorie del tie.

Giocatore 1

Teste di serie Premio di partecipazione 1-3 $250,000 4-6 $225,000 7-12 $200,000 13-18 $150,000 19-24* $75,000

Giocatore 2

Ranking Premio di partecipazione 1-10 $200,000 11-20 $150,000 21-30 $75,000 31-50 $60,000 51-100 $45,000 101-200 $30,000 201-300 $20,000 301+ $15,000



Giocatori 3-5

Ranking doppio Premio di partecipazione 1-20 $30,000 21-50 $20,000 51-100 $12,500 101-150 $10,000 151+ $7,500 Ranking singolare Premio di partecipazione 1-100 $20,000 101-300 $12,500 301+ $7,500



Vittoria individuale

Vittoria primo singolare Vittoria secondo singolare Vittoria doppio (per ciascun giocatore) Finale $290,400 $204,000 $61,800 Semifinale $151,000 $106,000 $32,150 Quarti di finale $78,350 $55,100 $16,700 Girone $39,400 $27,600 $8,375



Vittoria di squadra

Finale $48,760 Semifinale $29,280 Quarti di finale $17,620 Girone $9,850

