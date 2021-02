Champions League, ottavi: Atlético Madrid-Chelsea si potrebbe giocare a Genova

Atletico Madrid Chelsea Genova. Continuano le sfide di Champions ed Europa League che verranno giocate su campi neutri per via del Covid. Possibile anche il trasferimento per il match tra Atlético Madrid e Chelsea che si svolgerà il 23 febbraio. Si parla dell’eventualità di giocare l’ottavo di finale allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Continua ad esserci molto timore per le partite di Champions League ed Europa League. Non solo Lipsia-Liverpool e Borussia Mönchengladbach–Manchester City che si giocheranno a Budapest, adesso anche Atlético Madrid-Chelsea potrebbe essere spostato altrove.

Infatti, la UEFA ha espressamente vietato la possibilità di giocare il match al Wanda Metropolitano di Madrid. Questo perché la Spagna ha esteso fino al 2 marzo il divieto dei voli da e per l’Inghilterra.

Per questo motivo che il Chelsea non potrà accedere nella penisola iberica. L’idea proposta è che la partita potrebbe essere giocata allo Stadio Ferraris di Genova. Non sarebbe di certo una novità visto che già i due match di Europa League, Real Sociedad-Manchester United e Benfica-Arsenal, si giocheranno rispettivamente a Torino e a Roma.

Atletico Madrid Chelsea Genova, il Cholo Simeone spinge per Budapest

L’ipotesi del Ferraris resta viva ma non è stata condivisa da Diego Simeone, tecnico dell’Atlético. Il Cholo vorrebbe che la partita si disputasse a Budapest, come gli altri due match della competizione. Forse anche per via della scaramanzia. Infatti proprio in terra ungara, Simeone vinse l’Europa League, nel 2012, battendo l’Athletic Bilbao.

Per adesso si trattano solo di idee e non c’è stata ancora nessuna decisione da parte della UEFA. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più ma lo stadio di Genoa e Sampdoria potrebbe ospitare una partita davvero molto interessante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS