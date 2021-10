Atlético Madrid-Barcellona: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 2-10-2021

Dove vedere Atlético Madrid-Barcellona, match valido per l’8° giornata di Liga . La partita si giocherà sabato 2 ottobre alle 21:00 al Wanda Metropolitano. Atlético Madrid– Barcellona sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Big match nella sesta giornata del campionato spagnolo. Ad affrontarsi saranno l’Atlético Madrid del Cholo Simeone e il Barcellona di Ronald Koeman. Una situazione di classifica molto diversa per le due squadre che hanno sempre lottato per i vertici.

I Colchoneros vengono dal successo all’ultimo minuto, in Champions League, contro il Milan. L’Atlético è riuscito ad espugnare San Siro grazie al rigore realizzato da Suárez. Nello scorso turno di campionato, però, è arrivata l’inaspettata sconfitta contro l’Alavés che ha fatto scivolare gli uomini di Simeone.

Poco felice l’avventura europea dei catalani in Champions League. Dopo il 3-0 contro il Bayern all’esordio, altro insuccesso shock del Barça che ha perso 3-0 in casa del Benfica. Il Barcellona è ancora a zero punti nel girone e la panchina di Koeman comincia a scricchiolare. L’allenatore, tra l’altro, è squalificato nel match contro i madrileni.

Dove vedere Atlético Madrid-Barcellona in diretta TV e streaming

Partita: Atlético Madrid-Barcellona

Data: 2 ottobre 2021

Orario: 21.00

Canale tv: DAZN Channel (canale 409)

Streaming: DAZN

Atlético Madrid Barcellona , match dell‘8° giornata di Liga, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Atlético Madrid– Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atlético Madrid– Barcellona in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Atletico Madrid-Barcellona sarà affidata a Stefano Borghi e Massimo Gobbi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Atlético Madrid-Barcellona, probabili formazioni

3-5-2 per l’Atlético Madrid. In porta ci sarà Oblak mentre la difesa potrebbe prevedere Gimenez, Savic e Hermoso. Per il centrocampo come centrali dovrebbero esserci dal primo minuto Marcos Llorente e Koke e l’ex Udinese, De Paul. Mentre sulle fasce spazio a Trippier e Carrasco. Per il reparto offensivo, Simeone si affida al duo Suárez-Griezmann.

Il Barcellona risponde con un 4-3-1-2. A difendere i pali ci sarà Ter Stegen mentre per la difesa Mingueza e Piqué, Garcia al fianco di Dest. Per il centrocampo Pedri potrebbe giocare assieme a Busquets e Frenkie De Jong. In attacco Coutinho sarà il trequartista alle spalle di Depay e Ansu Fati.

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Griezmann.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Dest; Pedri, Busquets, Frenkie De Jong; Coutinho; Depay, Ansu Fati.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente di campionato tra Atlético Madrid e Barcellona risale allo scorso anno. Nella capitale spagnola il match del 21 novembre 2020 è terminato 1-0 per i padroni di casa con una rete di Carrasco. Al ritorno al Camp Nou, l’8 maggio 2021, il match si è concluso con uno 0-0.

