Atalanta: Romero “falso” positivo al Covid-19?

Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19, dopo il primo giro di tamponi cui i giocatori dell’Atalanta si sono sottoposti ieri, due giorni prima della partita di domenica contro la Lazio. Il difensore ex Genoa avrebbe dovuto in tal caso saltare la sfida contro i biancocelesti, ma da ulteriori controlli svolti oggi è risultato che il ragazzo sia in realtà negativo al virus.

Per Romero si tratterebbe dunque di un falso positivo, anche se l’Atalanta vuole vederci chiaro e ha avvertito, come da protocollo, tutte le autorità sanitarie competenti:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Romero, con le sue 14 presenze stagionali, è uno dei tre perni centrali della difesa atalantina. La sua presenza con la Lazio è in forte dubbio, tutto dipenderà dai risultati dei test effettuati domani.

