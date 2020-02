Atalanta – Roma in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-2-2020

Partita spartiacque per il cammino della Roma nella lotta Champions, l’Atalanta non può sbagliare in casa. La partita sarà disponibile su DAZN.

Inutile nascondersi, la gara di sabato sera tra Atalanta e Roma è uno scontro diretto per la Champions League.

I bergamaschi si trovano attualmente in pole position in virtù della vittoria in rimonta ottenuta contro la Fiorentina (1-2), mentre i giallorossi hanno bruscamente frenato la corsa perdendo con il Sassuolo in trasferta (4-2) e con il Bologna in casa (2-3).

La banda di Gasperini, dunque, dovrà cercare di allungare il passo; quella di Fonseca deve alzare la testa per tentare di radrizzare un inizio di 2020 impietoso, a livello di risultati certo, ma anche e sopratutto a livello di gioco e carattere.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DI ATALANTA – ROMA

Anche se dopo aver affrontato la Roma i bergamaschi avranno l’appuntamento con la storia ( l’ottavo di Champions di mercoledì 19 contro il Valencia), le scelte di Gasperini non dovrebbero prevedere l’esclusione dei titolarissimi.

Gli unici dubbi sono per chi affiancherà De Roon. Per il posto sono in ballottaggio Freuler e Pasalic. Piccola lotta anche per il ruolo d’esterno di centrocampo, dove Castagne è nettamente favorito su Hateboer. Il solito e solido trio Toloi-Paolomino-Djkisiti non subirà variazioni, così come quello di attacco composto da Gomez, Ilicic e Zapata.

Le novità più importanti riguarderanno la Roma. Dopo le due sconfitte di fila con le emiliane ( Sassuolo e Bologna), Fonseca sta pensando di accantonare il 4-2-3-1. Il modulo da cui ripartire sarà quel 4-1-4-1 già visto nelle vittorie con Milan (2-1), Napoli (2-1) e Udinese (0-4). Nel nuovo schieramento, complice anche la squalifica di Cristante e l’assenza di Diawara, ci saranno ovviamente dei cambiamenti notevoli. Il primo potrebbe essere in difesa, dove è previsto il ritorno di Fazio visto lo spostamento di Mancini davanti alla difesa. Sulle fasce invece spazio a Bruno Peres e Spinazzola che sostituiranno i deludenti Santon e Kolarov. La linea a quattro dietro a Dzeko dovrebbe invece essere formata da Perez al posto di Under a destra, Veretout ed il rientrante Pellegrini in mezzo e Mkhitaryan favorito su Perotti per la sinistra.

Probabili formazioni Atalanta – Roma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: Sutalo

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Pastore, Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante

Come vedere Atalanta – Roma in TV e Streaming

La tanto affascinante quanto delicata sfida di sabato sera sarò visibile su DAZN. La partita, però, è comunque disponibile sul decoder Sky, al canale 209. L’inizio della gara è previsto per le 20:45.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta – Roma

Chi non ha un abbonamento in essere con la piattaforma streaming, potrà seguire la radiocronaca della partita sulle frequenze di Radio Rai Uno.

Precedenti e statistiche di Atalanta – Roma

L’Atalanta ha perso solamente una delle ultime 10 partite di campionato contro la Roma (4 vittorie, 5 pareggi).

Davanti al pubblico di casa del Gewiss Stadium, la banda di Gasperini è incappata in qualche passo falso: sconfitta con il Cagliari (0-2), con la Spal (1-2) e il pareggio con il Genoa per 2-2. Ciò che può far sorridere i tifosi atalantini, però, è il dato che turba i pensieri romanisti: negli ultimi cinque anni la Roma è tornata da Bergamo solamente con una vittoria, quella della prima di campionato 2017-18 su punizione di Kolarov.

