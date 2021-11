Atalanta-Manchester United dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 2-11-2021

Dove vedere Atalanta-Manchester United, match valido per la 4°giornata di Champions League. La partita si giocherà martedì alle 21:00 al Gewiss Stadium. Atalanta Manchester United sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

Ritorna la Champions League per la quarta giornata della fase a gironi. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Manchester United di Ole Solskjær.

L’Atalanta vorrà riscattarsi della sconfitta nello scorso turno proprio all’Old Trafford. Gli orobici conducevano la gara per 2-0 nel primo tempo. I Red Devils, però, hanno rimontato 3-2 nella ripresa grazie alle reti di Rashford, Maguire e di Ronaldo. Adesso gli inglesi sono in vetta alla classifica con 6 punti mentre l’Atalanta è a 4 alla pari con il Villareal.

In campionato, invece, lo United viene dalla vittoria schiacciante per 3-0 in casa col Tottenham. Un successo che fa rifiatare lo United dopo due sconfitte consecutive ed un pareggio. L’Atalanta, invece, viene dal 2-2 contro la Lazio. Pareggio acciuffato nel finale grazie ad una rete di De Roon.

Atalanta-Manchester United, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Manchester United

Atalanta-Manchester United Data: 2 novembre 2021

2 novembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)

(206 del satellite), (253 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

La partita Manchester United-Atalanta sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi

canali Sky Sport Action (canale 206), Sky Sport(canale 253).

Per vedere l’incontro in streaming, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky. La partita può essere visibile anche su Mediaset Play che, al costo di un abbonamento di 7,99 al mese, permette di vedere tutte la partite di Champions del martedì e di sette partite su otto del mercoledì.

Dove ascoltare in radiocronaca Atalanta-Manchester United

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Manchester United in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta-Manchester United, probabili formazioni

L’Atalanta scenderà in campo con un 3-4-1-2. Musso a difendere i pali mentre la difesa dovrebbe prevedere De Roon, Demiral e Lovato. Per il centrocampo le soluzioni dovrebbero essere Zappacosta, Koopmeiners con Freuler e Maehle. Sulla trequarti Gasperini si affida a Pasalic dietro i due attaccanti Zapata e Muriel.

Lo United risponde con un 4-2-3-1. A porta ci sarà De Gea mentre come centrali difensivi ci potrebbero essere Lindelof e Maguire mentre sulle fasce Wan Bissaka e Shaw. Per il centrocampo probabile l’impiego di McTominay e Fred. Per l’attacco Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford faranno da sponda per l’unica punta Ronaldo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

