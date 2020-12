Atalanta, lite con Papu Gomez: Gasperini minaccia dimissioni

L’Atalanta, questa sera, è impegnata in un match importantissimo da dentro o fuori ad Amsterdam contro l’Ajax Non ci arriva nel migliore dei modi, causa una lite tra Gasperini e il Papu Gomez.

Questo diverbio sarebbe scattato durante l’intervallo del match di Champions League tra la Dea e il Midtylland, terminato 1-1. Un questione di disposizioni mal recepite, di indicazioni che non hanno convinto a pieno l’attaccante argentino. Non c’è più l’atmosfera di un tempo, si è persa l’aura magica attorno al gruppo. Ora i calciatori e il tecnico sono ai ferri corti.

Lo stesso tecnico piemontese avrebbe messo sul tavolo le proprie dimissioni. Si è creata una vera e propria frattura all’interno dello spogliatoio, che costringe il presidente Percassi a scegliere. Uno dei due va via, ma chi?

Non sappiamo cosa deciderà di fare. Al momento pare che voglia ricucire lo strappo, ricompattare il gruppo e pensare solo al match di questa sera. Un crocevia importante per le ambizioni future del club nerazzurro.

Sembra che tra i giocatori e il tecnico sia finito quell feeling che li ha legati per tanto tempo. La foto in cui si vede Gomez assieme ad Ilicic in panchina è piuttosto emblematica del clima che si sta respirando all’interno dello spogliatoio.

Se non dovesse andare bene per la Dea è molto probabile che il tecnico sia costretto a lasciare il gruppo. Proprio in un’occasione così importante, quando ci si gioca buona parte della stagione, non ci voleva l’esplosione di una lite così accesa.

I risentimenti, le angosce sarebbero dovute emergere subito, senza aspettare tutto questo tempo.

