Atalanta – Juventus come vederla in Diretta Tv e Streaming e Pronostico 07-05-2023

Come vedere Atalanta Juventus, 34° Giornata di Serie A, Domenica 7 Maggio 2023 alle 12:30. Il match tra l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport Calcio ed in diretta Streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.

Atalanta-Juventus, 34° Giornata Serie A 07-05-2022.

Sarà uno dei bigmatch della trentaquattresima giornata. La classifica indica chiaramente che Atalanta- Juventus, in programma domenica 7 maggio alle 12.30, rappresenterà per gli appassionati del mondo della sfera di cuoio un pranzo gustosissimo. In ballo vi è, per gli orobici come per i bianconeri, la possibilità di continuare a coccolarsi il sogno della “Champions League”.

Per la compagine bergamasca sarebbe un ritorno sul palcoscenico europeo dopo l’approdo ai quarti dell’edizione 2021-22 dell’Europa League dove uscì per mano dei tedeschi dell’Rb Lipsia (1-1 in Germania, 2-0 per i teutonici al “Gewiss Stadium”). Per i bianconeri, invece, l’Europa esiste già e ha la forma dell’Europa League dove sono in lizza per la conquista del trofeo. Dopo l’impegno contro gli orobici, infatti, Vlahovic e compagni sono attesi dalla sfida d’andata contro gli Spagnoli del Siviglia valevole per l’andata della semifinale e in programma giovedì 11 maggio alle 21 allo “Juventus stadium”.

Tra le due compagini ci sono cinque punti di distacco, terzo posto per la Juventus con 63 punti, quinto per l’Atalanta con 58. Atalanta più prolifica dei bianconeri in zona offensiva con 56 reti realizzate contro le 50 degli avversari. I bianconeri, invece, sono in vantaggio in termini di reti subite avendone raccolte in fondo alla loro porta 28 contro le 39 dei nerazzurri.

L’Atalanta arriva alla sfida con la vecchia signora con tre vittorie alle spalle contro Roma (3-1), Torino (2-1) e Spezia (3-2). La Juventus ha rotto il digiuno di poste che durava da quattro turni (tre sconfitte di fila con Lazio (1-2), Sassuolo (0-1) e Napoli (0-1) e un pareggio con il Bologna) imponendosi per 2-1 contro il Lecce.

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con ben sei defezioni. Hateboer si è già congedato dalla stagione per la rottura del legamento crociato. Hojlund è fermo al box per un edema al muscolo, Lookman per una distrazione al bicipite femorale. Out anche Palomino alle prese con problemi al flessore, Ruggeri, anch’egli bloccato da una lesione al bicipite femorale e Vorlicky che deve fare i conti con un problema al ginocchio. Ederson, Maehle e Zappacosta sono in diffida.

La Juventus non potrà disporre dello squalificato Paredes e ha Cuadrado e Danilo in diffida. Due gli infortunati ovvero De Sciglio per lesione al crociato e Kaio Jorge per rottura del tendine rotuleo.

Come vedere Atalanta – Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Atalanta – Juventus

: Atalanta – Juventus Data : Domenica 7 Maggio

: Domenica 7 Maggio Orario : 12:30

: 12:30 Canali TV : Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport Uno

: Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport Uno Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv (app e sito)

Sarà possibile vedere il lunch match Atalanta – Juventus valido per la 34° Giornata di Serie A Domenica 7 Maggio alle ore 12:30 in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport ed in diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Atalanta – Juventus in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi e Dario Marcolin.

Su Sky invece per Atalanta – Juventus ci sarà la telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Atalanta – Juventus, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta – Juventus sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Atalanta – Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta – Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Atalanta – Juventus:

L’Atalanta scenderà in campo con una formazione in fotocopia di quella che si è imposta sullo Spezia ovvero con il modello 3-4-2-1: Musso tra i pali, linea difensiva a tre con Scalvini a destra, Toloi a sinistra e Djimsiti al centro, fascia di centrocampo formata da Zappacosta e Maehle sugli esterni e De Roon ed Ederson centrali, Koopmeiners e Pasalic trequartisti a supporto di Zapata.

La Juventus opta invece per un 3-5-2. Davanti al portiere Szczesny stazioneranno Bremer a destra, Danilo a sinistra e Bonucci al centro, linea a cinque subito davanti con Kostic, Cuadrado, Fagioli, Locatelli e Rabiot e Di Maria e Vlahovic nel reparto avanzato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Pasalic, Koopmeiners, Zapata. All.Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS: Szczesny, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All.Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1

Precedenti e Statistiche di Atalanta – Juventus:

Atalanta e Juventus hanno incrociato le lame in 120 occasioni e il bilancio è di 65 vittorie di marca bianconera, 13 di colore nerazzurro e 42 segni ics. La prima sfida a Bergamo è datata 1937-38 e vide la vittoria dei bianconeri per 1-0, l’ultima è quella dello scorso campionato e finì in parità con il punteggio di 1-1.