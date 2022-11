Atalanta: Josè Palomino assolto dall’accusa di doping

Il Tribunale Nazionale Antidoping assolveJosè Palomino dopo lo stop per la positività, il giocatore argentino torna a disposizione dell’Atalanta

Josè Paolmino era risultato positivo al Clostebol Metaolita, uno steroide anabolizzante, dopo un controllo a sorpresa effettuato in casa della Dea effettuato a fine luglio. Il giocatore era stato costretto ad abbandonare il campo di gioco in via precauzionale e in attesa di una sentenza che ne dimostrasse l’infondatezza delle accuse. Il primo settembre scorso, Josè Palomino era stato ascoltato dalla Procura Antidoping, dichiarandosi incolpevole e sostenendo la tesi della contaminazione accidentale.

La sentenza definitiva è arrivata nelle ultime ore, dove il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato ai legali dell’Atalanta che il difensore centrale argentino è stato assolto da qualsiasi tipo di accuse e che, quindi, è pronto a tornare a disposizione della propria squadra.



Dopo diversi mesi di stop, Palomino torna ad aggregarsi al gruppo atalantino, una buonissima notizia per l’Atalanta e per mister Gasperini che ha sempre fatto dell’argentino un perno principale della sua difesa a 3. Ovviamente sarà difficile pensare di vedere in campo Palomino prima del 2023, proprio perché il giocatore è stato impossibilitato ad allenarsi in questi mesi e, quindi, dovrà recuperare la condizione fisica giusta, ciò non esclude, però, che Palomino potrà approfittare della pausa Mondiali, recuperare la giusta condizione e tornare a pretendere una maglia da titolare a gennaio per la ripresa del campionato.