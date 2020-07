Atalanta – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 1-08-2020

Sabato 1° agosto 2020 ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta – Inter, valida per la 38° e ultima giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Finalmente si è arrivati al turno conclusivo di questo stranissimo e inusuale campionato, che ha visto il calcio fermarsi per più di 3 mesi a causa della pandemia che ancora sta facendo vittime nel mondo e che ha colpito soprattutto il nostro paese nei mesi precedenti.

La Juventus ha vinto il 9° Scudetto di fila con due giornate d’anticipo, ma mentre i bianconeri saranno impegnati con la Roma all’Olimpico in una gara che avrà da dire poco, il clou della 38° giornata è rappresentato da Atalanta – Inter, vero e proprio scontro diretto per il 2° posto, a cui è legata anche la Lazio che impegnata col Napoli, potrebbe aproffittare di un pari tra le due compagini nerazzurre, visto che la classifica ora recita Inter 79, con Atalanta e Lazio a 78. La partita sarà trasmessa in diretta e in eslcusiva su DAZN (canale DAZN1) e sarà disponibile anche per i clienti SKY abbonati al servizio SKY-DAZN.

Come già detto la stagione dell’Inter di Conte è stata più deludente che positiva: un campionato anonimo che ha sancito ancora una netta inferiorità sulla Juventus, l’occasione Coppa Italia buttata via e un percorso europeo in Champions fallimentare e chiusosi anzi tempo ai gironi. Certamente c’è ancora un Europa League da giocare (l’ottavo col Getafe è vicino), ma probabilmente le aspettative erano altre e un eventuale 2° posto finale in A non allieverebbe molto sbagli e errori stagionali fatti anche e soprattutto dal tecnico Conte.

Dall’altra parte la rivelazione (o conferma?) dela stagione: l’Atalanta di Gasperini che per il 2° anno consecutivo centra le top 4 del campionato e con i 3 punti conquisterebbe uno storico secondo posto. Un solo punto di distanza dall’Inter, con uno score pressoché uguale a quello della squadra di Conte (1 pari in meno e una sconfitta in più ma stesso numero di vittorie), un Post ripresa incredibile con 9 vittorie e 3 pareggi in 12 giornate e un attacco stellare capace di segnar 98 gol finora e che può legittimamente sperare di arrivare a 100 gol in campionato.

Merito di una squadra offensiva e iper verticale e dalla vena realizzativa delle sue due punte (36 gol in due per Zapata e Muriel), oltre ai contributi di Gomez, Malinovskyi, Pasalic e Ilicic. Oltre che del terzino Gosens, capace di 9 gol e 8 assist in stagione. il 12 agosto c’è un quarto di Champions League tutto da giocare contro il PSG.

Come vedere Atalanta – Inter in diretta TV e streaming

Atalanta – Inter sarà trasmesso domani sera alle 20:45 in diretta e in esclusiva da DAZN, sul canale DAZN1 (209 sul satellite). La partita sarà disponibile anche per gli abbonati SKY che usufruiscono del servizio SKY-DAZN. In streaming diposnibile tramite abbonamento sul sito DAZN.

Precedenti e statistiche di Atalanta – Inter

L’ultimo precedente a Bergamo per l’Inter non è dei più positivi: 4-1 dell’Atalanta con reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez, con Icardi in rete per l’Inter nella stagione 2018/2019. I nerazzurri di Milano non vincono a Bergamo dalla stagione 2014/2015, quando anche in quel caso il risultato fu di 4-1. Nei restanti 4 precedenti 2 pari e 2 KO. Nell’andata di questo campionato la partita è terminata 1-1, con reti di Lautaro Martinez e Gosens.

Probabili formazioni di Atalanta – Inter

Nonostante la partita contro il Getafe di mercoledì prossimo, Antonio Conte non pare intenzionato a fare grande turnover. Gli unici inidsponibili sono Sensi (forse in panchina in Europa League) e Vecino che ha terminato la stagione e tornerà ad ottobre. Gagliardini torna dalla squalifica, Skriniar torna titolare al posto di Godin in difesa. In mediana conferma per Brozovic e Barella e per Candreva sulla destra. Torna Young sulla sinistra. Lautaro titolare con Lukaku. Ballotaggio Borja Valero – Eriksen per la trequarti.

Pochi dubbi anche per Gasperini: l’allenatore degli orobici deve fare a meno degli infortunati Ilicic e Palomino, ma per il resto sarà il classico 11. Gollini tra i pali, Djimsiti, Caldara e Toloi pacchetto difensivo, Gosens e Hateboer sugli esterni con Freuler e de Roon in mediana. In attacco Zapata e Gomez inamovibili. L’unico duppio è tra Pasalic e Mainovskyi. Muriel parte dalla panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): GOLLINI, DJIMSITI, CALDARA, TOLOI, GOSENS, FREULER, DE ROON, HATEBOER, GOMEZ, PASALIC, ZAPATA

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, SKRINIAR DE VRIJ, BASTONI, CANDREVA, BROZOVIC, BARELLA, YOUNG, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

