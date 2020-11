Atalanta – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni: 08-11-2020

Domenica 8 novembre alle ore 15:00, al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta – Inter, partita valida per la 7° giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Dopo il KO in Champions League contro il Real Madrid, l’Inter prova a rifarsi in campionato dove ha vinto solo una volta negli ultimi 4 turni.

Di fronte l’Atalanta di Gasperini, reduce an’essa dal KO europeo contro il Liverpool e che prima della vittoria di Crotone nello scorso turno, veniva da 2 sconfitte di fila in campionato. Tanti indisponibili per gli orobici, Conte ritrova Lukaku. Il match sarà in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Ricominciare una corsa che sta avendo troppi ostacoli. Questo l’obiettivo dell’Inter, che arriva alla difficile trasferta di Bergamo non nel migliore nei modi. Stando ai puri numeri, l’Inter ha vinto solo 1 delle ultime 7 partite tra campionato e Champions, con una sola vittoria, 4 pareggi e 2 KO.

La squadra di Conte spesso impone il suo gioco e domina le partite, ma viene punita severamente da errori in difesa e il poco cinismo in fase offensiva. Prima della pausa, una vittoria contro l’Atalanta sarebbe fondamentale.

Situazione simile anche per l’Atalanta, che nell’ultima di campionato ha sì vinto 2-1 a Crotone ma viene da una brutta sconfitta europea contro il Liverpool e da 2 KO nelle ultime 3 di campionato. Lo stesso Gasperini ha ammesso che il sistema di gioco che tanto aveva sopreso inizia a scricchiolare, anche se l’Inter non pare avversario contro cui fare esperimenti.

Come vedere Atalanta – Inter in diretta TV e streaming

Atalanta – Inter si giocherà domenica 8 novembre alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streming, sulla piattaforma Now Tv previo abbonamento alla stessa.

Precedenti e statistiche di Atalanta – Inter

Nell’ultimo precedente giocato a Bergamo tra le due squadre, ultima giornata dello scorso campionato, l’Inter si impose 2-0 con reti di D’Ambrosio e Young. Prima di quella partita, l’Inter non vinceva a Bergamo da ben 4 anni. Ultima vittoria interista datata infatti nel campionato 2014/2015 con un 4-1 per l’Inter, allora allenati da Roberto Mancini.

Probabili formazioni di Atalanta – Inter

La notizia più importante per Antonio Conte è il ritorno di Lukaku. Il belga è stato convocato, ma presumibilmente non partirà titolare. Assenti gli infortunati Vecino e Sensi, e il positivo al Covid Padelli. Dubbi sulla presenza di Gagliardini e Radu, i cui tamponi sono risultati dubbi.

Per il resto, Conte dovrebbe optare sul suo 11 migliore, con Skriniar che torna titolare in difesa assieme a de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Hakimi a destra, dubbio tra Young e Darmian. A centrocampo sicuri Barella e Vidal, quasi certo anche Brozovic vista la probabile assenza di Gagliardini. In attacco Lautaro e Sanchez.

Molte assenze per Gasperini che dovrà fare a meno di Palomino, Gosens, de Roon, Caldara, Carnesecchi e Piccini. Recuperato anche se non al meglio Hateboer. Con le assenze, Gasperini dovrebbe affidarsi a Sportiello in porta, Djimsiti, Romero e Toloi in difesa. Ruggeri e Hateboer sugli esterni, con Pasalic e Freuler in mediana. Gomez e Ilicic a supporto di Zapata. Panchina per Muriel, Malinovskyi, Lammers e Myranchuk.

ATALANTA (3-4-2-1): SPORTIELLO, DJIMSITI, ROMERO, TOLOI, RUGGERI, PASALIC, FREULER, HATEBOER, GOMEZ, ILICIC, ZAPATA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, HAKIMI, BARELLA, BROZOVIC, VIDAL, YOUNG, SANCHEZ, LAUTARO MARTINEZ

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS