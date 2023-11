Atalanta-Inter 1-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per l’Inter il match contro l’Atalanta valido per l’undicesima giornata di Serie A. Decisive, per gli uomini di Inzaghi, le reti di Çalhanoğlu e Lautaro Martinez.

Sulla partita: “Giocare in trasferta contro l’Atalanta è sempre una missione complicata. Nei primi minuti l’Atalanta ci ha messo grande pressione, poi siamo usciti bene fino al nostro meritato 0-2. Peccato per il gol finale subito, ma 3 punti fondamentali contro una squadra che fin qui non aveva mai subito gol in casa e perso tra le mura amiche”.

Pavard e Darmian: “Unica nota negativa della serata è l’infortunio di Benjamin, il quale nello scontro con Lookman è rimasto ferito alla rotula. Situazione forse migliore del previsto, ma per un po’ lo perderemo. Perfetto nell’entrare in campo Darmian, gli faccio i miei complimenti”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Gol subito: “Il goal loro sembra essere dettato da un fallo a inizio azione su Dimarco. Peccato, ingenuità grave in una fase di totale controllo del match. A prescindere faccio i complimenti all’arbitro, che ha tenuto lo stesso metro per tutta la partita”.

Lautaro Martinez: “Deve continuare così. Gli attaccanti stanno facendo un lavoro eccezionale, Bene anche Thuram, Sanchez e a breve riavremo Arnautovic, probabilmente già alla prossima”.

Obiettivo seconda stella: “Vincere su questo campo è davvero complicato per tutti, 3 punti del genere danno una grande autostima. L’obiettivo ora è la partita di Champions contro il Salisburgo, tra tre giorni ci aspetta un’altra gara non semplice”.