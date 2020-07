Atalanta-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-7-2020

I nerazzurri ospiteranno il Bologna provando il sorpasso nei confronti dell’Inter. Ultime sulla sfida e le probabili formazioni: Gasperini con la coppia Zapata-Muriel in avanti e Papu Gomez a supporto, mentre Mihajlovic schiererà Palacio unica punta. Ecco dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming:

Sarà un martedì cruciale quello dell’Atalanta, che nella sfida interna contro il Bologna di Mihajlovic cercherà di consolidare la terza posizione in classifica e magari provare a salire al secondo posto, approfittando di un eventuale passo falso dell’Inter.

Ultime notizie su Atalanta-Bologna:

Classico e collaudato 3-4-1-2 per Gasperini, che punta dritti i tre punti che riporterebbero i bergamaschi al secondo posto provvisorio in classifica. Due i dubbi per Gasperini, entrambi a centrocampo. Castagne è in vantaggio su Hateboer per presidiare la fascia destra, mentre De Roon parte avanti nelle preferenze rispetto a Freuler per far coppia con Pasalic. In difesa Palomino dovrebbe riposare, mentre in porta torna Gollini.

4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, che ci tiene a riscattare la cinquina rimediata in casa del Milan. In porta sarà confermato Skorupski, nonostante la brutta prestazione rimediata con i rossoneri, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Tomiyasu, Danilo, Denswil e Kreici. A centrocampo ci sarà il duo Dominguez-Medel, con Orsolini, Soriano e Barrow che innescheranno l’unica punta, che sarà Rodrigo Palacio.ù

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna:

Atalanta(3-4-1-2): Gollini; Caldara, Toloi, Djimsiti; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Muriel, Zapata.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Kreici; Dominguez, Medel; Soriano, Barrow, Orsolini; Palacio.

Come vedere Atalanta-Bologna:

La partita tra Atalanta e Bologna, che si giocherà domani alle ore 19.30 presso il Gewiss Stadium, sarà visibile su Sky Sport Serie A, sia su satellite che su digitale terrestre, rispettivamente sui canali 202 e 473.

In streaming, la partita si potrà seguire tramite Sky Go, su PC, smartphone e tablet, oltre che su Now Tv.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS