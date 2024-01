Asse Juve-Frosinone: arriva anche lui | Dopo Soulè, Barrenechea e Kaio ecco il 4° fenomeno

Non c’è due senza tre. E il quarto vien da sé. Frosinone ancora pronto ad attingere dal serbatoio Juventus per il mercato di gennaio.

Solo Jude Bellingham superiore a Soulé in questa prima parte di stagione. Detta così fa effetto, ma sono le statistiche del centrocampista argentino a dare l’entità di cosa sta facendo Mati, grazie a Eusebio Di Francesco.

Quella in corso sembra proprio essere della consacrazione del talentuoso sudamericano di proprietà della Juventus. Un rendimento talmente elevato quello del numero 18 dei Canarini che con i suoi 7 gol messi a segno col Frosinone è secondo proprio alla stella del Real Madrid, nei maggiori cinque campionati europei.

Ma se il Frosinone è a +5 sulla zona retrocessione, il merito oltre che di Eusebio Di Francesco è dell’asse istaurato con la Juventus. Anche Enzo Barrenechea si sta mettendo in mostra come mediano di rottura, dotato sia fisicamente che dal punto di vista tecnico, abile nella verticalizzazione del gioco e negli inserimenti.

E che dire di Kaio Jorge. Il brutto infortunio dell’attaccante brasiliano è un vago ricordo: la sua bravura data dall’essere impiegato su tutto il fronte offensivo è stata rilevante finora (derby con la Lazio escluso), agilità e piedi sopraffini, la visione di gioco è stata ulteriormente migliorata dal lavoro dell’allenatore pescarese.

Avanti il prossimo

Il Frosinone sta per prendere il quarto giocatore dalla Juventus. È Dean Huijsen, pronto a sbarcare alla corte di Eusebio Di Francesco in prestito. Un prestito secco, per seguire le orme proprio di Mati Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Laa piazza perfetta per crescere come talenti (non solo quelli bianconeri, vale anche per Reinier del Real Madrid, per esempio), proprio come l’olandese, classe 2005.

Ha già convinto la Juventus, che l’ha blindato fino al 2027, dopo essere diventato un leader (40 presenze e 10 gol) tra Juventus U19 e Next Gen. Lo scorso 22 ottobre ha esordito in Serie A, addirittura a Milano contro i rossoneri, entrando al posto di Federico Gatti.

Una scoperta di Matteo Tognozzi

È stato proprio Alejandro Santisteban, agente di Huijsen, a rivelare il suo approccio alla Juventus. “Più di ogni altro lo ha voluto Matteo Tognozzi, allora responsabile dell’area scouting, è la persona che più di tutte è stata capace di gestire Dean a tutto tondo. In pieno periodo Covid venne a vedere una gara del settore giovanile: Malaga-Granada. Ha fatto di tutto per esserci, è rimasto persino due giorni in più in Spagna perché bloccato da una tempesta di neve in aeroporto”.

A tutto il resto ci ha pensato Dean Huijsen, con le sue caratteristiche che ora metterà a disposizione di Eusebio Di Francesco. La trattativa è in piedi da tempo, non resta che definire gli ultimi dettagli.