“Aspettiamo una risposta da Thiago Motta”: decisione presa per la stagione 2024-2025 | Scelto l’allenatore

Tutti pazzi per Thiago Motta. Ma il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsene in vista della stagione 2024-2025. La situazione.

Alzi la mano chi si aspettava il Bologna all’ottavo posto in classifica a ridosso della terza sosta per gli impegni europei e mondiali delle nazionali, a pari punti con la Roma e a sole due lunghezze dalla zona europee.

Un Bologna propositivo e performante, grande con le big: è uscita indenne dal Meazza contro la capolista Inter, niente meno, rimontando un doppio svantaggio iniziale. Non ha perso nemmeno con la Juventus a Torino, strappando un altro (ottimo) pareggio: ai punti avrebbe meritato perfino il successo. E non finisce qui.

Non solo i rossoblù sono imbattuti con le prime due della classe, che sembrano in questo periodo aver accelerato il passo rispetto a tutti gli altri competitor, e si affronteranno domenica prossima, ma neanche il Napoli è riuscito a passare al Dall’Ara, costretto allo 0-0. Thiago Motta ha perfino sorpreso la Lazio in casa.

Risultati importanti, ottimizzazione di giocatori, il Bologna è proprio bello a vedersi. A immagine e somiglianza di un allenatore in grande ascesa. In rampa di lancio per la predilezione a un calcio offensivo, che parte dalla costruzione dal basso. Pressing alto e gioco palla atterra: 4-3-3 e 4-2-3-1 i sistemi preferiti.

Thiago Motta, il retroscena di calciomercato

Già questa estate Thiago Motta poteva lasciare Bologna. L’italo-brasiliano, infatti, era finito nel casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Era addirittura in vantaggio rispetto a Rudi Garcia, ma alla fine non se l’è sentita di accettare, preferendo di restare a Bologna per continuare a crescere.

I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti e sicuramente qualcuno verrà a bussare alla porta del Bologna per anticipare altri competitor italiani e internazionali. Per questo il Bologna sta provando a capire cosa passi per la testa a Thiago Motta.

La mossa del Bologna per provare a trattenere Thiago Motta

“Ci siamo incontrati, la nostra volontà è di avere una prospettiva lunga con lui, di fare un percorso di crescita sportiva insieme, in cui sarebbe uno degli elementi cardine”. Così parlò Fenucci, amministratore delegato del Bologna, in una recente intervista sul Corriere di Bologna.

Inevitabile farlo, prima di altri, anche se quel “aspettiamo una risposta da chi lo assiste” non dà certezze. Quelle attualmente ce le ha solo il Bologna, che farà di tutto per tenerlo: “Non mi preoccupo di quando rinnoveremo: è felice di stare qui“. Parola di Fenucci l’ottimista.