“Aspettiamo l’offerta giusta”: tutto apparecchiato per l’Inter | Firma a tinte nerazzurre

Derby d’Italia in campo e fuori. Marotta e Ausilio al lavoro: tutto apparecchiato per l’Inter nelle prossime settimane.

C’è uno Juventus-Inter che vale la testa della classifica. E uno Juventus-Inter al mercato. Quello che andrà in scena allo Stadium domenica 26 novembre alle 20.45 ha tutti i crismi per essere una sfida probabilmente decisiva in ottica scudetto.

Sicuramente per l’Inter che ha due punti in più della prima e attualmente unica inseguitrice, ma la Signora gioca in casa e può ambire il sorpasso. Il tocco in più lo dà la classifica, visto che anche con un pareggio le avversarie, Milan e Napoli, potrebbero rosicchiare qualche punto, ma resterebbero comunque a debita distanza.

Ma c’è un altro Juve-Inter, al calciomercato. Marotta (fresco di rinnovo fino al 2027) e Ausilio sfidano Giuntoli e Manna addirittura su tre fronti. Il primo è Tiago Djalò, difensore multi-uso del Lille, in scadenza di contratto, utilizzabile sia come centrale sia come difensore esterno. Come per la classifica, Inter in vantaggio: un distacco può ampio probabilmente dei due punti che dividono Beneamata e Signora.

Il secondo è Piotr Zielinski. Chissà quanto cambi la situazione ora che Rudi Garcia è stato esonerato e al suo posto è tornato Walter Mazzarri, sta di fatto che anche il centrocampista polacco è in scadenza, e a oggi non sono state trovate le basi per estendere il suo accordo con il club di De Laurentiis. Il terzo è il minore dei figli di Thuram, Khephren centrocampista sempre del Lille: il francese non è scadenza e in questo caso il club transalpino spara alto: 40 milioni di euro.

Calciomercato, prima i rinnovi

Marotta e Giuntoli, comunque stanno giocando su due tavoli in questo momento: uno è quello degli acquisti, in primis il sostituto di Pavard, l’altro è quello dei rinnovi.

In scadenza ci sono Darmia, Lazaro, Di Gennaro, Sensi e Cuadrado, Alexis Sanchez ma soprattutto Henrikh Mkhitaryan, una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi: Rafaela Pimienta, agente del centrocampista armeno, ha già fatto sapere di essere pronta e di aspettare una chiamata da parte dell’Inter.

I big non si muovono

Le scadenze, ovviamente, hanno un’importanza vitale per l’Inter. Ma ci sono dei big da blindare prima che qualche arabo o qualche big inglese metta strane idee in testa. Vedi Lautaro Martinez. “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Aspettiamo l’offerta giusta”.

L’agente del Toro, Alejandro Camano, ostenta fiducia: “Non credo ci saranno problemi. Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, ci rivedremo per entrare nei dettagli nel momento più adeguato, sicuramente“. L’Arabia, ad oggi, non costituisce un problema. “Lautaro non vuole sentire nemmeno la proposta”.