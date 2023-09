“Aspettavo questo momento”: Roma, l’ultimo acquisto si presenta | Tripudio giallorosso

L’ultimo arrivato a Trigoria si presenta durante un’intervista rilasciata sul canale YouTube dei giallorossi.

La vittoria dell’Italia contro l’Ucraina rimette parzialmente in sesto le cose nel girone di qualificazione per gli Europei, ma soprattutto chiude la prima finestra stagionale riservata alle nazionali: questo weekend torna in campo la Serie A. Un turno decisamente interessante con due big match (Juventus-Lazio e Inter-Milan) pronti a rubare la scena

L’ultima giornata ha lasciato diversi interrogativi, uno dei quali riguarda la Roma. L’inizio di campionato dei giallorossi, con un solo punto raccolto su nove disponibili, è stato il peggiore degli ultimi ventotto anni. Contro l’Empoli, unica squadra ancora a zero punti, la vittoria non è soltanto una necessità, rappresenta l’unica possibilità.

Un altro risultato negativo non comprometterebbe la classifica del tutto, ma renderebbe la corsa al quarto posto ancor più complessa. La qualificazione in Champions League è vitale, altrimenti il rischio di un’altra campagna acquisti all’insegna della spending review sarebbe dietro l’angolo.

Tiago Pinto, nonostante le tante difficoltà economiche del club, è riuscito comunque a regalare a José Mourinho degli innesti importanti. Non il mercato dei sogni, ma la migliore rosa possibile, viste le circostanze.

Il centravanti

L’acquisto più importante dell’estate è anche quello che ha varcato per ultimo i cancelli di Trigoria. Nessuno immaginava che la Roma potesse arrivare a Romelu Lukaku, e non sarebbe accaduto senza l’apertura al prestito da parte del Chelsea.

All’interno di un video pubblicato sul canale YouTube dei giallorossi, l’attaccante belga ha parlato del primo impatto con l’ambiente della Capitale: «I tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, a una persona come me ed al resto della squadra, fa bene. Che emozioni ho provato ad avvicinarmi al Colosseo? Bello. […] Era un momento che aspettavo da tanti anni, perché quando ero piccolo era impossibile vederlo».

Aspettative

BigRom ha esordito nella sconfitta contro il Milan, entrando a venti minuti dalla fine al posto di El Shaarawy. Le aspettative per la coppia che formerà con Paulo Dybala sono altissime, avranno l’arduo compito di riportare la squadra ai vertici dopo anni di piazzamenti deludenti in campionato.

L’argentino ha recuperato dal problema muscolare ed è pronto a tornare in campo. Le possibilità che entrambi possano partire dal primo minuto contro l’Empoli crescono di giorno in giorno.