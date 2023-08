Aspetta altre 24 ore, poi firma: tentativo disperato Bonucci | Ci sta provando per l’ultima volta

Bonucci davanti a un bivio: ultima possibilità, l’ultimatum è un tentativo disperato. Dopo di che farà la sua scelta.

Si era confidato con Roberto Mancini, a caccia di consigli su quale strada intraprendere dopo la chiusura totale della Juventus, che lo ha messo ai margini del progetto.

Cerca un aiuto dal commissario tecnico Azzurro per capire con chi giocare quest’anno per avere chance di ritrovare la Nazionale, nella stagione che culminerà con Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Niente da fare, stavolta è stato il Mancio a “tradirlo” con le sue improvvise dimissioni e, a quanto pare, con un futuro in Arabia che l’ex cittì della Nazionale potrebbe fare, a differenza di Leo.

Così Bonucci è ancora in cerca di sistemazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. L’ex capitano della Juventus si trova ancora davanti a un bivio.

Ultimatum Bonucci

Leo sta aspettando da tempo la chiamata di una Lazio a cui restano dei dubbi. Dubbi che ha sollevato in primis Maurizio Sarri, che ha avuto alle sue dipendenze Bonucci ai tempi della Juventus, ma vuoi per una questione di tenuta fisica, vuoi per questioni di spogliatoio, non è convinto del tutto.

Ventiquattrore il tempo massimo che si è dato Bonucci per rimanere in Italia e in Serie A, per avere chance (minime) di entrare nelle grazie di Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico dell’Italia, tecnicamente dall’1 settembre.

L’ipotesi più accreditata

Se la Lazio non si farà viva, Leonardo Bonucci accetterà la corte dell’Union Berlin, che da tempo è sulle sue tracce, ma che negli ultimi giorni è tornato prepotentemente alla carica. Per la prima volta Leo è davvero molto vicino a dire addio alla Juventus, un po’ come quando passò al Milan prima del ritorno da figliol prodigo. Cosa che non avrebbe mai voluto fare, ma si è trovato costretto suo malgrado.

I tedeschi stanno un difensore affidabile ed esperto e ha individuato nell’ex capitano bianconero il rinforzo giusto Urs Fischer, l’allenatore capace di sorprendere tutti, agguantare il quarto posto nella scorsa Bundesliga, ottenendo la storica partecipazione alla Champions League. Trattativa molto ben avviata, dunque, resta da definire il nodo ingaggio: l’Union ha intenzione di offrire al massimo un ingaggio da circa due milioni netti a stagione, un milione e mezzo di euro in meno del suo stipendio alla Juventus. Già, la Signora: avrà un ruolo importante nella trattativa visto che potrebbe pagare una parte dell’ingaggio, sotto forma di incentivo all’esodo. Prima, però, bisogna aspettare l’ultima chiamata della Lazio. Ammesso e non concesso che ci sia.