Arsenal-Chelsea, finale FA Cup: diretta tv-streaming e probabili formazioni 1-08-2020

Diretta tv e streaming Arsenal-Chelsea, finale dell’FA Cup 2020.

Arsenal-Chelsea: sarà per la terza volta nella storia il derby di Londra ad assegnare la FA Cup. Le due squadre, ancora a secco di titoli quest’anno, si giocano la chance di sollevare un trofeo nella cornice suggestiva del Wembley Stadium, pronto ad assegnare quella che è la più antica competizione calcistica al mondo. Partita che vale doppio per l’Arsenal di Arteta, finito ottavo in campionato e che, vincendo, può guadagnarsi un posto in Europa League.

Foto postata su “Twitter” dall’account “Footy accumulators”

Arsenal-Chelsea: le ultime sulle formazioni

L’Arsenal deve ancora rinunciare al portiere Leno, ancora infortunato e che dovrà saltare il resto della stagione. Al suo posto, nel 3-4-3, ci sarà Martinez, davanti al quale agirà la linea a tre composta da Holding, David Luiz e Tierney (Mustafi è infortunato); a centrocampo giocheranno Bellerin e Maitland-Niles sulle fasce, con Xakha e Ceballos al centro; in attacco, spazio al tridente formato da Pepè, Lacazette e Aubameyang.

Il Chelsea sconta le assenze di Ampadu e Gilmour, ma per il resto ha tutti gli effettivi a propria disposizione. Spazio dunque al 3-4-3 dove in porta non ci sarà Kepa, dato ormai in piena rottura con il club, bensì Caballero; terzetto di centrali formato da Azpilicueta, Rudiger e Zouma; a centrocampo Reece James dovrebbe agire sulla destra, Alonso sulla sinistra, con Kantè e Kovacic in mediana; in attacco, spazio al tridente formato da Mount, Giroud e Pulisic.

Arsenal-Chelsea: le probabili formazioni

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Holding, D. Luiz, Tierney; Bellerin, Xhaka, Ceballos, Mitland-Niles; Pepè, Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Arteta

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; James, Kantè, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic. Allenatore: Lampard

Dove vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e streaming

La gara Arsenal-Chelsea, in programma oggi a partire dalle 18:30, sarà visibile in streaming su Dazn per tutti gli abbonati che potranno usufruire dello spettacolo accendendovi attraverso vari devices: Smart tv, Xbox, Playstation 4.

Precedenti e statistiche Arsenal-Chelsea

Come già detto in precedenza, Arsenal-Chelsea è stata la finale dell’FA Cup nel 2002 e nel 2017: in ambo le occasioni si imposero i gunners che detengono il record di vittorie (ben 13) in questa manifestazione. Il Chelsea, dal canto suo, ha alzato questo trofeo 8 volte, l’ultima nel 2018.

