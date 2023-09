“Arriverà Guardiola”: colpo di scena | Il sogno proibito può diventare realtà

Il tecnico catalano, considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio, potrebbe presto accettare una nuova sfida.

Due Triplete conquistati con due squadre diverse, l’unico al Mondo e nella storia a riuscirci, tre Champions League vinte, diversi campionati nazionali portati a casa tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City e tanti altri trofei. Ma, se parliamo di Pep Guardiola, questa seppur incredibile ed irripetibile bacheca di vittorie è quantomeno riduttiva per descriverlo.

Il tecnico catalano ha cominciato la sua carriera da primo allenatore nel 2008/2009 nel suo Barcellona, squadra di cui è stato leggenda anche in campo negli anni ’90, e da quel momento in poi è stata un’incredibile storia di successi, invenzioni tattiche, scoperta di talenti, calciatori diventati campioni e squadre messe in campo in maniera spettacolare ed innovativa.

Va ricondotto a lui l’invenzione del Tiki Taka, poi riproposto anche dalla Nazionale spagnola campione del Mondo nel 2010 e d’Europa nel 2012, ma vanno ricondotte a lui anche i calciatori senza un ruolo ben preciso in campo e che non lasciano punti di riferimento agli avversari e l’invenzione del Falso Nueve.

Un grandissimo allenatore, un innovatore, un genio. Ci sarebbero tanti altri modi per descrivere Pep Guardiola, ma forse bastano i riconoscimenti dati da altri, come quella che ha riconosciuto il suo Barcellona tra le tre squadre più forti di sempre e che hanno cambiato il gioco del calcio (insieme all’Ajax di Michels ed al Milan di Sacchi) e quello che porta al pensiero di molti secondo cui lo spagnolo è il miglior allenatore della storia del calcio.

Guardiola, la voce clamorosa sui suo futuro

Dopo aver vinto il Triplete (FA Cup, Premier League e Champions League) anche con il Manchester City, bissando quello del 2009 con il Barcellona, Guardiola ha davvero raggiunto tutti gli obiettivi possibili, immaginabili con le squadre di club. La sua avventura nei Citizens prosegue ed altre pagine saranno scritte nelle prossime stagioni, ma una voce clamorosa è spuntata nelle ultime ore.

La Football Association (Federcalcio inglese), infatti, ha una pazza idea: convincere Pep Guardiola e consegnargli la panchina della Nazionale di calcio dell’Inghilterra. Ormai da sette anni sul suolo d’Oltremanica e sulla panchina del Manchester City, il tecnico spagnolo è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 ma, come si legge sul Daily Mail, non è escluso che voglia intraprendere una nuova avventura, quella che gli manca, quella che lo porterebbe alla guida di una Nazionale di calcio.

Guardiola, la pazza idea e gli scenari

I vertici della federcalcio inglese hanno infatti l’idea di cambiare l’attuale selezionatore Gareth Southgate dopo l’Europeo del 2024 e la pista più suggestiva porta proprio a Guardiola, fresco vincitore del Triplete con i Citizens.

L’unica cosa che può tenere Southgate saldo al suo posto sarebbe naturalmente una vittoria nel massimo torneo continentale per nazionali. Per quanto riguarda Guardiola, infine, è assai probabile che nella sua mente la sfida di prendere in mano una Nazionale che, nonostante grandi talenti, tanti campioni e diversi calciatori importanti, avuti nel corso degli anni, non vince una competizione importante dal 1966, lo stimoli e lo affascini parecchio.