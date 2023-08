Arriva in aeroporto il 31 di agosto: clamoroso Lukaku | Calendario già bloccato

Il caso Lukaku potrebbe essere risolto soltanto a fine mercato. Big Rom aspetta la chiamata giusta dopo lo sgarbo all’Inter.

È stato uno dei casi più spinosi e sorprendenti di questa pazza sessione di calciomercato. Lo è tutt’ora ma in pochi si aspettavano che lo fosse. Poco più di un mese fa nessuno si sarebbe immaginato un Lukaku ancora senza squadra.

Non se lo aspettava di certo il Chelsea, proprietario del suo cartellino: sapeva che sarebbe tornato per fine prestito ma era convinto che l’attaccante belga venisse a Londra di passaggio, per poi tornare a Milano.

Non se lo aspettava di certo l’Inter: nel summit di inizio pre-season, Simone Inzaghi aveva dato il via libera ai negoziati per il ritorno di Lukaku in nerazzurro. Poi l’amara scoperta: l’entourage del nazionale belga aveva flirtato prima con il Milan, poi con la Juve: apriti cielo, stop alla trattativa, nonostante qualche telefonatina di Big Rom per ricucire lo strappo.

Il resto è storia: Max Allegri lo vorrebbe in bianconero e sarebbe anche pronto a sacrificare Dusan Vlahovic, i tifosi no. Nemmeno Montezemolo, a cui non è affatto piaciuto il suo comportamento un po’ così.

Un futuro da scrivere

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il futuro di Romelu Lukaku è tutto da scrivere, con tante variabili impazzite che potrebbero determinare questa o quella destinazione. Una potrebbe essere a pochi chilometri, quindici, da Stamford Bridge.

Dopo aver venduto Kane a peso d’oro al Bayern, oltre cento milioni di euro, il Tottenham è una scheggia impazzita al supermercato. Il vulcanico Levy starebbe cercando un top player che faccia dimenticare lo storico capitano inglese, volato in Germania. L’ultima idea è proprio quella di provare a prendere il belga. Il Tottenham ci sta seriamente pensando e chiaramente è in vantaggio, ora, su tutti i competitor.

L’alternativa italiana

Postecoglou, l’erede di Conte e Stellini ha detto sì al suo acquisto: Lukaku conosce a menadito la Premier, è in cerca di riscatto, costa relativamente poco per gli Spurs (45 milioni) e poi contare su un Chelsea che non vede l’ora di venderlo. Un’alternativa in realtà Romelu l’avrebbe, ma continua a non considerarla: si tratta della Saudi Pro League, cui ha detto più volte no.

Più probabile la Juve come antagonista del Tottenham. Una strategia di Giuntoli che sta prendendo corpo sarebbe quello di aspettare gli ultimi giorni di mercato: se il Chelsea non lo ha venduto, aprirà certamente a un prestito con diritto di riscatto. E allora sì che la Juve potrebbe avere un attaccante in più rosa. E che attaccante.