Arriva il 20 di agosto: Willy Gnonto in Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Willy Gnonto al bivio: potrebbe restare in Premier (non nel Leeds), ma anche venire in Italia, in prestito con diritto di riscatto.

Nell’anno di una presumibile qualificazione a Euro 2024, scegliere (per chi può) la squadra con cui disputare l’annata prossima all’inizio, è di fondamentale importanza per poter realizzare il sogno di una carriera.

La kermesse continentale in Germania (14 giugno-14 luglio 2024) è un’occasione troppo ghiotta da sprecare, soprattutto per quei giocatori nel giro delle nazionali, ma che devono ancora dimostrare di meritarsi un palcoscenico così prestigioso.

Tra questi, c’è Willy Gnonto, una delle tante scoperte/scommesse di Roberto Mancini per rilanciare il progetto Italia, dopo annate deludenti che non hanno permesso ai tifosi Azzurri di vedere la Nazionale al Mondiale, per due volte di seguito.

Gnonto difficilmente resterà con il Leeds, retrocesso dalla Premier e ora nella Championship inglese (l’equivalente della nostra Serie A): sarebbe un harakiri assurdo in ottica Nazionale. Uno dei quattro calciatori italiani ad aver militato nella nazionale italiana senza aver esordito in Serie A, attualmente è un giocatore davanti a un bivio.

La soluzione più probabile

Aston Villa e soprattutto Everton hanno sondato il terreno per Wilfred Gnonto, nonostante il ventenne di Verbania avesse la priorità di tornare in Italia.

Alla fine, invece, sembra proprio che l’Everton possa essere la sua soluzione più probabile, grazie a quei 23 milioni di euro, coi quali i Toffies starebbero tentando l’esterno offensivo degli Whites.

L’alternativa

Attualmente l’Everton è la squadra più vicina a Gnonto, anche se non è affatto detto che la trattativa con il club di Liverpool sia dall’esito scontato, proprio per la voglia di Gnonto di giocare in Serie A, dove Roberto Mancini avrebbe più facilità nel vederlo. Così prende vita una mossa che non deve stupire, visto che la Juventus finora ha chiuso soltanto un movimento di mercato in ottica new entry: il figlio d’arte Timothy Weak, figlio d’arte del grande George Pallone d’Oro, subito pimpante (e anche a segno) nella prestigiosa amichevole in Florida, con tanto di gol al Real Madrid.

La Juventus si sta guardando attorno, valutando molti profili nel caso in cui il mercato sostenibile bianconeri dovesse piazzare tutti gli esuberi. Così Giuntoli fiuta l’affare e interagisce con il Leeds, disposto a trattare vista anche la situazione del club inglese, sceso nell’equivalente della nostra Serie B. Chissà: per il momento si starebbe trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.