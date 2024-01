Arriva a giugno, adesso non ci sono più dubbi: Marotta chiude il capolavoro

Riad ombelico del mondo nerazzurro. Non solo per la Supercoppa, Marotta vuole chiudere un autentico capolavoro.

Riad, terra di conquista. Sotto tutti i punti di vista. L’Inter è volata in Arabia per confermarsi Supercampione, anche se Simone Inzaghi sa bene che non deve preparare una sola partita, seppure il derby, come l’anno scorso.

Deve battere il sempre ostico Sarri e una Lazio in formissima, per poi incrociare i destini di Napoli o Fiorentina, perché quest’anno la Supercoppa italiana più strana di sempre si assegna sempre a Riad (solo ed esclusivamente per una questione economica, in barba al sentimentalismo) ma con l’inedita (per il calcio italiano) formula della Final Four.

A Riad l’Inter va per vincere, su questo non ci sono dubbi. Perché è la favorita numero uno, perché è prima in classifica e se non ci fosse stata la Juve di mezzo avrebbe ipotecato già il campionato. Perché ha la rosa più profonda di tutti. Per distacco.

A Riad, però, l’Inter ne approfitta per mettere a punto anche la strategia del prossimo mercato di giugno, perché a meno di clamorosi colpi di scena (vedi la partenza di Alexis Sanchez che verrebbe adeguatamente rimpiazzata) l’Inter sta benissimo con la new entry Buchanan, per l’infortunato Cuadrado.

Marotta serve il bis

Marotta incontrerà sicuramente la dirigenza per capire fino a che punto può spingersi, ovviamente con i suoi rinomati colpi a parametro zero. Due per la precisione in scadenza di contratto. Il primo è proprio Piotr Zielinski del Napoli.

Qualcuno pensa che il centrocampista polacco non ha accettato la corte araba questa estate perché immaginava che qualche big sarebbe venuta alla sua porta, ecco perché ha preferito andare a scadenza. Voci, per carità. Ma se a giugno Marotta dovesse completare una trattativa già esistente, la dietrologia la farebbe da padrone. Chiuso con Zielinski, Marotta vuole servire il bis a Simone Inzaghi.

Prenotato l’attaccante

L’altro colpo a parametro zero, ovviamente, è nel reparto offensivo, quest’anno non all’altezza della situazione nel momento in cui l’allenatore nerazzurro deve far rifiatare uno tra Lautaro Martinez (il cui rinnovo è ai dettagli) e Marcus Thuram, una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione.

L’obiettivo è già stato individuato da tempo, è Mehdi Taremi, già trattativa in estate. Ad agosto fu il Porto ad opporsi alla cessione del centravanti iraniano. Stavolta nessuno può fermare l’Inter dal prenderlo, se non Taremi stesso, che a giugno sarà libero dal vincolo con i Dragoni portoghesi. La sensazione è che l’affare si farà: Zhang permettendo.