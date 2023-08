Arabia Saudita piglia tutto: 15 milioni di euro a stagione | L’ultimo colpo è una follia

I ricchi proprietari dei club sauditi continuano a spaventare il mercato europeo e gli affari nel Vecchio Continente non sembrano essere terminati.

Un mercato completamente stravolto e rivoluzionato dall’avvento dei club sauditi che continuano a saccheggiare le squadre europee a suon di ingaggi monstre e cifre proibitive per qualunque altro proprietario di club del Vecchio Continente.

Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic, Milinkovic Savic, Saint Maximin, Seko Fofana, Alex Telles, Mané, Firmino, Malcom, Mahrez, Kessié, Henderson, Fabinho, Cristiano Ronaldo che aveva fatto da apripista nel gennaio scorso subito dopo il (per lui) deludente Mondiale in Qatar.

Sono questi i grandi nomi che hanno scelto di andare a giocare in Arabia Saudita e che renderanno, nei prossimi mesi, la Saudi Professional League un campionato molto seguito su ogni latitudine del Mondo. Ed è proprio questo l’obiettivo dei ricchi proprietari sauditi che ancora non hanno intenzione di fermarsi e continuano a fare offerte a campioni affermati per convincerli a giocare nel loro torneo.

La minaccia è ancora lontana dall’essere spenta, anzi. Il fatto che il calciomercato in Arabia Saudita chiuda soltanto il 20 settembre, mentre negli altri Paesi tra il 31 agosto e l’1 settembre, accende un grossissimo campanello d’allarme per molti allenatori europei che hanno paura di perdere calciatori importanti e non poterli sostituire.

Arabia Saudita, l’ultima follia

In quei giorni in cui il mercato saudita sarà il solo aperto in tutto il Mondo, però, molti degli sforzi dei sauditi potrebbero riversarsi sugli svincolati di lusso. Tra questi c’è il giovane Mason Greenwood che, dopo essere rimasto fuori rosa per più di un anno dal Manchester United, a causa di un’accusa di stupro poi caduta, si è ora svincolato dai Red Devils.

Una separazione consensuale che è arrivata nelle ultime ore e che pone Greenwood nella libertà di trovarsi una squadra. Il talento lo ha sempre avuto, ma i dubbi sulla sua tenuta fisica e mentale sono più che appropriati. A soli 21 anni, però, il tempo è dalla sua parte e l’Arabia Saudita potrebbe fare al caso suo.

Arabia, un’altra folle offerta tra voci e smentite

In queste ore sono venuti fuori alcuni interessamenti per l’ormai ex giocatore del Manchester United, tra cui quello della Roma di José Mourinho.

Si è parlato, però, anche di una chiamata dall’Arabia e in particolare dall’Al Ettifaq, ma il tecnico Steven Gerrard ha smentito categoricamente questa possibilità ai microfoni del Daily Record, definendola una fake news. Le voci, vere o false che siano, però, continuano a rincorrersi e secondo alcune fonti per l’inglese sarebbe addirittura pronto un contratto da 15 milioni di euro a stagione.