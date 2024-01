Arabia Saudita? No grazie: resto all’Inter | È arrivato il rifiuto più assurdo di tutti

Stavolta i petroldollari non fanno effetto: finisce in maniera differente da questa estate con Marcelo Brozovic.

Tirato un bel sospiro di sollievo dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Hellas Verona, l’Inter campione d’inverno è tornata a preparare il girone di ritorno, senza l’assillo di una settimana con i tre impegni (è uscita in Coppa Italia) e con la consapevolezza di aver sempre due punti di vantaggio sulla Juve, corsara a Salerno.

Mentre Simone Inzaghi cerca miglioramenti per una capolista apparsa un po’ giù, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per capire se ci sono i margini di acquisti per un altro acquisto oltre quello del primo canadese in nerazzurro: Tajon Buchanan.

“Voglio vivere questa avventura giorno dopo giorno, lavorando duramente per adattarmi il più velocemente possibile al calcio italiano”. Queste le prime parole di Buchanan, dopo la firma del contratto che lo legherà alla Beneamata fino al 2028, a 1,5 circa milioni di euro a stagione di ingaggio.

Tajon Buchanan, che arriva dal Club Brugge a titolo definitivo per sette milioni più bonus (un’operazione da 10 milioni) e che indosserà la maglia numero 17, a disposizione per il derby dell’U-Power contro il Monza, potrebbe non essere l’unico rinforzo nerazzurro. Molto dipenderà dall’eventuale attaccante.

Inter-Arabia 1-1

Questa estate gli arabi era venuti a Milano a fare spesa. Impiegarono relativamente poco a convincere Marcelo Brozovic, che nel frattempo aveva avuto più di uno screzio con la dirigenza nerazzurra per il suo (lungo) infortunio.

Nonostante qualche problema di troppo in fase di chiusura della trattativa, con un’offerta più bassa rispetto a quella proposta inizialmente, alla fine l’Al-Nassr si prese Epic Brozo per 18 milioni di euro, blindandolo con un contratto fino al 2026. Stavolta non finisce così, arrivo il “pari” nerazzurri.

C’è chi dice no

Alexis Sanchez ci ha pensato, su questo non ci piove. L’offerta saudita era di quelle importante, anche perché in panchina dell’Al-Ittihad ora c’è Marcelo Gallardo, che lo conosce benissimo. Ci ha pensato e ha fatto sapere la sua decisione.

Secondo il Corsport, il Nino Maravilla avrebbe rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita per giocarsi le sue chance in nerazzurro, nonostante tutti i dubbi legati alle sue condizioni, ma anche performance, che hanno contraddistinto il suo secondo ciclo all’Inter. L’attaccante cileno, sempre secondo il noto quotidiano romano, sarebbe convinto di ritornare ad essere un protagonista per vincere così il secondo scudetto con la maglia dell’Inter. Bisogna vedere se anche Simone Inzaghi è convinto di Alexis Sanchez.