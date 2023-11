Arabia Saudita, lacrime e sangue: un altro allenatore costretto ad andarsene | “Grazie di tutto”

Neanche il tempo di capire che i campioni d’Arabia sono senza allenatore, che arriva un altro esonero in terra saudita.

La classifica e le forze in campo erano chiare. L’anno scorso, di questi tempi, l’Al-Ittihad operava il sorpasso sull’Al-Nassr del “deb” Cristiano Ronaldo, scappando via e vincendo il titolo “pre-rivoluzione” di calciomercato.

Sono passati alcuni mesi, sembra un secolo. Passato, trapassato remoto.

L’Al-Ittihad annaspa sin dall’inizio, va in affanno, viene superato dalla locomotiva Al-Hilal (anche senza l’infortunato Neymar), poi via-via dall’Al-Nassr, perfino da quell’Al-Taawon, l’unica tra le big in classifica a non essere di proprietà del famigerato Fondo PIF.

Undici punti di distacco sono tanti, inevitabile il destino dell’esperto portoghese Nuno Espirito Santo, l’esonero è la logica conseguenza di un’annata andata male. Tutto chiaro? Invece no. Ecco il colpo di scena.

Al di là dei risultati, certamente negativi, Nuno Espirito Santo non paga soltanto per il verdetto del campo, ma per quanto accaduto dentro lo spogliatoio, venuto fuori sotto forma di retroscena.

Galeotta quella litigata

L’Al-Ittihad ha esonerato il tecnico Nuno Espirito Santo, dopo il tonfo nella Champions asiatica contro i modesti irachena dell’Al Quwa Al Jawiya. Ma c’è dell’altro dopo il divorzio con l’ex allenatore del Tottenham Hotspurs e Wolverhampton. Secondo la stampa locale, infatti, Nuno Espirito Santo, paga, oltre ai risultati deludenti in campionato, anche i cattivi rapporti con l’attaccante Karim Benzema. Parola dell’Al Riyadiah.

Nuno Espirato Santo e KB9 avrebbero avuto una forte discussione nell’intervallo della partita di Champions, con l’allenatore che avrebbe dato del “pigro” all’ex Real Madrid. Si sarebbe davvero sfiorata la rissa, una vera e proprio litigata. Tant’è. Attualmente l’Al-Ittihad è passata al vice di Nuno Espirito Santo, Hassan Khalifa, in attesa di Julien Lopetegui, Laurent Blanc, Zinedine Zidane, o una tra le sorprese.

Il primo col secondo: ne salta un altro

Non solo l’Al-Ittihad, comunque, a stretto giro di posta arriva un’altra squadra che preferisce cambiare è l’Al Ain di Schreuder, ormai un ex allenatore.

“L’Al-Ain annuncia che ha raggiunto un accordo consensuale con il tecnico olandese Alfred Schreuder per la risoluzione del contratto”. Così l’annuncio ufficiale, che spiega anche il perché si è giunti a questa inevitabile conclusione. “A causa della divergenza di vedute tra il tecnico e il suo staff e il modo di lavorare del nostro club – continua lo stralcio della nota – grazie di tutto. l’Al-Ain annuncerà il nome del nuovo tecnico nelle prossime ore”.