Arabia Saudita fuori controllo: offerta mastodontica alla Roma | I Friedkin accettano ed esultano

I Friedkin dicono sì a un’offerta irrinunciabile proveniente dalla Arabia Saudita. In arrivo la fumata bianca.

Sette partite in ventitré giorni. Da sosta a sosta: le prime non sono andate un granché, le due trasferte di fila hanno portato un solo punto e tanti dubbi su un Mourinho in discussione per molti, ma non per il suo popolo.

Lo Special One ha lo spogliatoio dalla sua, e uno stadio apertamente dalla sua parte. La conferma nel derby contro il Frosinone, una partita spartiacque per lo Special One: poteva essere l’ultima sulla panchina giallorossa. Si spera sia un nuovo inizio.

Lo Special One non ha drammi per le tante partite ravvicinate e una rosa falcidiata dagli infortuni che non permette alla Roma di attingere più di tanto dalla sua rosa. “È una situazione in cui non ci possiamo nascondere, un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa – rimarca l’allenatore portoghese – Se ne sta parlando tantissimo anche in altri Paesi”.

Al di là di questo problema comune, che per la Roma è amplificato dagli infortuni di Smalling, Kumbulla e Llorente in difesa, Renato Sanches a centrocampo (e pure Pellegrini appena rientrato), Abraham in attacco.

I Friedkin esultano, la nuova partnership fa sognare

“L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa”. Comincia così una nota ufficiale della Roma, un toccasana per le sue casse.

Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, ha solo parole d’amore per il club giallorosso: “La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica“.

Una partnership che va oltre il calcio

Sponsorizzazione importante, dunque. Che va oltre il nome di Riyadh Season sulle maglie, perfino oltre il calcio, visto che, come sottolineato dal Messaggero, la proposta degli arabi ha come obiettivo Expo 2030″.

Raggiante Lina Souloukou: “La nostra partnership è il riconoscimento dell’AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita – dichiara la Chief Executive Officer & General Manager del Club – non vediamo l’ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio”. Ora però quella continuità di risultati che finora è mancata alla squadra di Mourinho. Perché almeno fino a giugno sarà ancora la Roma di Mou.