Arabia Saudita, arrivo: lascia l’Inter per chiudere la carriera | L’affare si fa

L’Arabia Saudita chiama di nuovo in nerazzurro per l’ultimo ballo lontano da Milano: trattativa avanzata, l’affare si fa.

Un Natale da primo in classifica, con ben dieci punti in più rispetto a una stagione fa. Una capolista, soprattutto, in fuga se non fosse che la Juventus si sta aggrappando con le unghie e con i denti alla sua scia.

È un’Inter signora e padrona della Serie A. Certo, la Juve è a 4 punti, ma la sensazione è che soltanto Simone Inzaghi possa perdere questo scudetto, visto l’unico competitor rimasto. La vittoria con il Lecce, senza Lautaro Martinez e Dimarco, ne è la conferma.

La panchina lunghissima dei nerazzurri può fare la differenza. Una differenza enorme rispetto alla Juventus, impegnata tra l’altro a tappare i buchi lasciati dalle squalifiche di Pogba e Fagioli. Eppure anche l’Inter aggiusterà qualcosina nel prossimo mercato di gennaio.

In primis c’è da sostituire Cuadrado, che ha deciso di operarsi per la sua tendinite. Tiago Djalò il nome caldo, il più classico degli acquisti alla Marotta, visto che il nazionale portoghese è in scadenza con il Lille e, attualmente, non ci sono proprio i presupposti per rinnovare. Ma l’erede di Cuadrado potrebbe non essere l’unica operazione di mercato.

A ogni uscita corrisponde un’entrata

Sì perché il ritorno di Alexis Sanchez non è andato come si aspettava, né per il cileno né per il club nerazzurro. Da qui un addio a gennaio per niente da escludere, come conferma anche Sportmediaset. Troppi infortuni, prestazioni non all’altezza della situazione e le sirene arabe: queste le motivazioni alla base del divorzio.

L’Inter non può permettersi di avere un attaccante a mezzo servizio, anche se è fuori dalla Coppa Italia. All’Inter serve altro e l’occasione delle sirene arabe è un’opportunità da cogliere. Ci sarebbe per di più l’Al-Ittihad, una delle 4 squadre in mano al Fondo PIF. Bisogna soltanto capire se aspettare giugno oppure anticipare i tempi a gennaio, ma a quel punto all’Inter serve un sostituto.

Due nomi su tutti

Il primo nome caldo sull’agenda di Marotta e Ausilio è un attaccante già trattato questa estate: Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, classe 1992. Sì, era quello che voleva anche il Milan, ma che alla fine il club del Do Dragao non ha lasciato partire la scorsa estate.

Il secondo nome sta acquisendo tanti consensi, è quello di Tajon Trevor Buchanan, centrocampista esterno o attaccante del Club Bruges e della nazionale canadese, classe 1999. Il giocatore ha deciso di confrontarsi con una big europea, questo alla base del suo sì. Non solo. Sta spingendo con il club fiammingo per ottenere il via libera. Ma prima bisogna sistema il Nino Maravilla.