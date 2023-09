Arabia piglia tutto: altro colpo spaventoso | 20 milioni di euro all’anno

Il campionato d’Arabia è iniziato nel segno dell’Al Hilah di Milinkovic-Savic, ma è il mercato è ancora aperto e tutto può essere scombussolato.

Dopo cinque giornata di uno dei campionati più curiosi, da quest’anno, al mondo, cambia la vetta della classifica della Saudi Pro League. La capolista Al-Ittihad, i detentori della lega saudita cadono in casa per mano dell’Al Hilal, al termine di un match pazzesco.

Ai campioni in carica non basta Benzema, Mitrovic ne fa tre, è decisivo nel clamoroso 4-3. Che porta la squadra di Milinkovic Savic in testa al campionato, insieme alla sorpresa di questo scorcio di stagione, perché l’Al Taawon non è una dei quattro top team in mano al fondo PIF: ha pareggiato la prima, poi le ha vinto tutte.

In risalita l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, tornato alle sue medie: 6 gol in 5 partite. Dopo le prime due giornate senza punti, la formazione del portoghese Luis Castro è al terzo squillo di fila, grazie ovviamente al ritrovato CR7.

Questo ha detto finora il campionato. Un campionato, però, che si sta giocando a mercato aperto: in terra saudita stop ai (folli) acquisti soltanto fino al 7 settembre, il che vuol dire che italiane ed europee non possono ancora dormire sonni tranquilli.

Ultimi fuochi pirotecnici

Chi rischia tanto è il Liverpool, che finora ha stretto i denti e alzano una muraglia per l’assalto alla sua stella: Momo Salah. Chissà che dopo la sorprendente sconfitta casalinga nel big match contro l’Al-Hilal, l’Al-Ittihad non torni alla carica.

La stampa inglese è possibilista, non a casa Jurgen Klopp ha ribadito che “Per noi Momo non è in vendita, attendiamo vere e proprie proposte”. Ebbene, potrebbe arrivare: 175 milioni, se non di più.

Petroldollari come se piovesse

Ma non c’è soltanto l’Al-Ittihad con Momo Salah. Come rivela il noto esperto di mercato alfredo Pedullà, secondo cui sempre il club campione in carica, avrebbe anche un altro piano.

Al-Ittihad su Sergio Ramos. Questa la nuova idea che ronza in testa ai sauditi. Una trattativa che sarebbe addirittura in stato avanzato: l’ex Gran Capi del Real Madrid, svincolatosi dopo l’esperienza parigina al PSG, verrebbe pagato a peso d’oro, con venti milioni di euro all’anno. Sergio Ramos, uno dei grandi giocatori rimasti ancora fuori dall’accasarsi, come un altro ex illustre spagnolo, De Gea, ha già rifiutato l’Arabia in estate, ma stavolta potrebbe convincersi ad andare dall’ex Benzema, nonostante un interesse della Roma, ma soprattutto del Galatasaray.