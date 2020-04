App scommesse sportive: quali sono le migliori ?

I diversi bookmakers da noi recensiti, considerati i più affidabili ad oggi presenti sul mercato, continuano ad investire sempre più risorse nelle app mobile con un solo intento, quello di sviluppare una piattaforme di gioco adatta alle esigenze dei loro clienti. Le app mobile, sono lo strumento ideale per consentire loro di operare in completa autonomia, da qualsiasi punto essi si trovino, tramite cellulare o tablet.

Come?

Grazie alle app per scommesse disponibili per Apple e Android.

Si tratta di sistemi che permettono ai possessori, tramite account, di accedere alla piattaforma di scommesse online anche quando non hanno la possibilità di collegarsi dal proprio PC.

Questo vuol dire rimanere aggiornati sempre su:

sport e mercati;

deposito e prelievo;

piattaforme live;

live streaming, ecc.

migliori app scommesse sportive

Quali sono le migliori app scommesse in Italia?

Funzionalità più importanti delle app scommesse

Tra le funzionalità che le app mobile devono possedere non possiamo non prendere in considerazione alcuni importanti parametri adatti alla valutazione. Sono tali in quanto consentono di definirle migliori in assoluto.

Tra gli elementi da analizzare dovete prestare attenzione a:

interfaccia grafica;

funzionalità live;

selezione di sport e mercati;

servizio di live streaming;

atleti preferiti;

facilità di navigazione;

numero di click necessari a collocare una scommessa;

sezione sport;

mercati.

Come e perché scegliere le app scommesse?

Oltre alle funzionalità che devono possedere le app mobile, ci sono alcune caratteristiche che esse devono offrire e che non possono essere ignorate nelle scelta della piattaforma. La piattaforma prescelta deve rispondere ad alcuni interrogativi da parte degli scommettitori che vi permette, poi, di trovare quella più adatta alle vostre soluzioni.

Di seguito riportiamo alcune delle informazioni che le app devono offrire affinché possiate scegliere la migliore app scommesse sportive.

Tra le caratteristiche ricordiamo:

requisiti minimi compatibili con quelle del cell, necessario all’avvio dell’app;

offerte bonus;

app in download

app web;

consigli sulla sicurezza;

durata della batteria.

App nativa o web app: quale scegliere?

Analizzato caratteristiche e funzionalità che le app mobile devono possedere, possiamo procedere all’analisi delle migliori app. Per far questo dobbiamo dividere le app tra native e web.

Quali sono le differenze?

Quale scegliere?

Le differenze servono a comprendere quale app meglio si adatta alle vostre esigenze.

Una differenza tra tutte è che l’applicazione nativa, per essere utilizzata deve essere istallata sul proprio telefonino, mentre la seconda è accessibile direttamente tramite browser. Questo vuol dire che il vostro cell deve possedere le caratteristiche minime richieste dall’app per poterla scaricare.

Certamente sviluppare un’app nativa richiede un impiego maggiore come anche una quantità di risorse economiche maggiori. Questo vuol dire che le aziende devono investire nello sviluppo di quelle che vengono utilizzate dalla maggior parte degli utenti. Ecco il motivo per il quale oggi si trovano app mobile per Apple e Android e non per Windows Phone e Blackberry.

Le Web app invece sono apprezzate in quanto permettono un’operatività senza intoppi da parte di Google Play Store, il quale tutto ciò che ha a che fare con il gioco d’azzardo.

Vantaggi e svantaggi dell’app mobile

Le app scaricabili sono più intuitive e facili da usare, sviluppate e ottimizzate al fine di offrire un’esperienza di gioco sempre più simile alla versione desktop. Tra i vantaggi abbiamo:

Navigazione intuitiva;

Utilizzo facile;

Caricamento veloce;

Log-in non necessario.

Le app web, invece, necessitano della digitazione del dominio del bookmaker nella barra di ricerca del browser. Potrebbe apparire scomoda questa operazione, ma a volte è conveniente in quanto non occupa spazio sul vostro cellulare e la potete utilizzare liberamente con una semplice connessione internet.

Questo sistema però è molto più lento rispetto alle app di scommesse scaricabili, in quanto, gli elementi grafici e gli aggiornamenti di quote devono essere caricati volta per volta. In merito alla funzionalità ricordiamo invece che queste app devono rispondere fedelmente alle funzionalità presenti nella versione desktop, devono essere:

Semplici;

Offrire un’offerta di gioco pari a quella da PC;

Possedere tutte le caratteristiche del bookmaker.

Offerte e bonus per smartphone e tablet

Al fine di incentivare l’uso delle applicazioni, i bookmakers offrono delle ottime promozioni e dei bonus esclusivi soprattutto nel momento in cui viene lanciata una nuova versione dell’app o un’applicazione che gira su un diverso sistema operativo. I bonus sono differenti in base al bookmakers prescelto.

Compatibilità e software

Le app mobile al fine di utilizzarle le si deve installare. In questo caso, devono soddisfare i requisiti minimi che variano in base al sistema operativo utilizzato. Questo vuol dire, che in base al sistema operativo utilizzato, si deve scaricare la versione più recente per farla funzionare nel migliore dei modi.

Questo sta a significare che molte app di ultima generazione, potrebbero non funzionare con sistemi operativi datati.Al contrario, questo inconveniente viene superato con le app web che lavorano tramite browser.

Consigli utili per gli utenti mobile

Tra gli accorgimenti e i consigli che vi possiamo lasciare, al fine di ottimizzare e rendere il più piacevole possibile la vostra esperienza con tutte le applicazioni di scommesse online, segnaliamo:

Mai effettuare il salvataggio delle password sui dispositivi;

Cercare sempre di preservare la durata della batteria;

Prestare attenzione al consumo del traffico dati.

Ovviamente queste caratteristiche sono confermate da tutti i bookmakers da noi recensiti. Sono stati analizzati in quanto regolamentati dall’AAMS in base alle caratteristiche dei software presi in esame.

Le informazioni in merito alle caratteristiche e ai servizi offerti dagli operatori in possesso di regolare licenza italiana è effettuata nel rispetto del:

D.L. 87/2018;

principio di continenza:

principio di non ingannevolezza e trasparenza;

secondo quanto indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie linee guida e non costituisce pertanto una forma di pubblicità.

