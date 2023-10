Antonio Conte ha deciso: ecco la sua panchina per il 2024 | Altro che Roma e Napoli

Dopo essere stato contattato dal Napoli, il tecnico leccese ha spiegato i motivi del suo rifiuto ed è arrivata un’indicazione sul suo futuro.

In un modo o nell’altro, anche quando non allena, Antonio Conte fa sempre parlare di sé. La sua carriera importante, vincente, gloriosa, almeno fino a questo punto, si è fermata per un po’ ed è stato lui stesso ad ammettere di aver bisogno di tempo e di una pausa per ricaricare le pila e tornare più forte e combattivo che mai.

Da marzo scorso, mese in cui è terminata la sua avventura con il Tottenham, il tecnico italiano è fermo e non ha ancora trovato, o meglio accettato, un’offerta che lo rimetta in sella su una nuova panchina. L’unico vero mezzo fallimento, o meglio l’unica delusione della sua carriera da allenatore, d’altronde, ha bisogno di tempo per essere smaltito.

Ma, chi conosce Antonio Conte, sa che ha una voglia matta di rimettersi in gioco, di rimettersi in discussione e di tornare a combattere, arrabbiarsi e urlare ai suoi calciatori dalla sua panchina. Non a Napoli però dove sarebbe stato accolto come un Re e come la figura di cui la città avrebbe bisogno dopo l’addio di Spalletti e l’amore già arrivato al capolinea con Rudi Garcia.

De Laurentiis durante la settimana scorsa ha fatto di tutto per farlo diventare il nuovo allenatore di un Napoli in difficoltà nei risultati, ma soprattutto in crisi di identità, gioco e carattere. Problemi che all’ombra del Vesuvio probabilmente avrebbe potuto risolvere Antonio da Lecce, ma che per ora si dovranno accontentare che migliorino con Garcia e la supervisione del Presidente De Laurentiis.

Conte, le parole sul Napoli

Intervistato da Francesca Fagnani a Belve, trasmissione in onda su Raidue in prima serata, Antonio Conte ha toccato diversi argomenti, ma ha parlato soprattutto di Roma, Napoli e Juventus. Ha ammesso che per ora è fermo e va bene così, ma che di notte si alza e va al tavolo del Subbuteo per provare schemi e moduli. Una sorta di ossessione per il calcio e per il mestiere da allenatore che fa capire quanto lui abbia voglia di tornare.

Ha anche ammesso di aver ricevuto la stessa offerta di Roberto Mancini per andare ad allenare l’Arabia Saudita, ma di come l’abbia rifiutata. Poi ha parlato di Roma e Napoli ed ha dichiarato che sono grandi piazze che un giorno gli piacerebbe allenarle per la passione che esprimono, ma che lui non prende treni in corsa e progetti cominciati da altri (spiegando quindi il suo momentaneo rifiuto a De Laurentiis).

Conte, le indicazioni sul futuro

Poi, la dichiarazione e la rivelazione più importante che riguarda la Juventus. Conte, sui suoi addii, dice: “Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”.

Parole inequivocabili, insomma, che possono anche dare delle indicazioni importanti sul suo futuro. La sua passione ed il suo tifo per la Juventus, probabilmente saranno sempre vivi e se la Juventus chiamasse, per il post Allegri, Antonio Conte difficilmente riuscirebbe a dire di no. Insomma, nella testa dell’allenatore leccese c’è sempre la Juventus che ha ed avrà la precedenza su Napoli, Roma e tutte le altre.