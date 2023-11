Anticipiamo già a gennaio? Il Milan lo ha bloccato per giugno: fatta a parametro zero

Urgono almeno due rinforzi in altrettanti reparti per un Milan tornato a vincere ma non a convincere. Stretta per un parametro zero.

Il ritorno al successo in un match a dir poco delicato contro, a conti fatti, una diretta avversaria come la Fiorentina (che vincendo, avrebbe agganciato il Milan in classifica) e un toccasana, sia chiaro. Ma non fuga affatto i dubbi sulla competitività della squadra di Stefano Pioli.

L’1-0 è un risultato pesante, anche perché profondamente immeritato per quanto visto in campo. Le assenze di Giroud e Leao erano certamente pesanti, ma i rincalzi di questa estate hanno fallito alla prova del nove.

Soprattutto Jovic, altra prestazione da dimenticare contro la sua ex squadra. La conferma che il Milan ha sbagliato gli acquisti in attacco e deve sbrigarsi a trovare un rimedio. Difficile trovare qualcosa di buono nel mercato di riparazione, ma i rossoneri ci stanno provando.

Sembra affievolirsi la pista per Jonathan David del Lille, attaccante classe 2000, nazionale canadese. I francesi sparano alto per il suo centravanti, utilizzabile anche come seconda punta, così gli uomini mercato rossoneri sfogliano la margherita.

Occhi puntati su un altro Millennials

Sempre in Francia, ma a Montpellier, si sta seguendo con particolare interesse Akor Jerome Adams, altro classe 2000. Preso dai norvegesi del Lillestrom questa estate, Adams al debutto nello Championnat de France ha realizzato una doppietta all’esordio contro il Le Havre, toccando già quota sette gol.

Con la nazionale Under 20 nigeriana ha preso parte al campionato mondiale 2019 e con l’ottima partenza in Francia potrebbe essere un’occasione di mercato per il Milan, che comunque sta vagliando altri profili.

Assalto a Kelly, la criticità per gennaio

Se il Milan preferirà aspettare Jovic, anziché prendere un vice Giroud (in scadenza tra l’altro), potrebbe pensare ad “tappare” un altro buco, fin troppo evidente, quello del difensore, anche perché ad oggi non c’è un vice Theo Hernandez.

Per giugno potrebbe arrivare Lloyd Kelly, un obiettivo caldo del calciomercato Milan almeno secondo Tuttosport. Difficile l’arrivo a gennaio col Bournemouth restio alla cessione nonostante l’imminente scadenza di contratto: potrebbe andare a scadenza e per il Milan sarebbe un colpo a parametro zero. Sempre secondo Tuttosport sarebbe pronto un quadriennale per il terzino sinistro di Bristol dotato di buon atletismo e soprattutto polifunzionale visto che può giocare anche al centro della difesa. L’alternativa si chiama Tiago Djalò, ma l’Inter sembra in netto vantaggio.