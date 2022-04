Anticipazioni nuove uscite 2022

Il mondo degli eventi legato al settore automobilistico non dorme mai, indipendentemente dalla crisi che si sta attraversando.

Dopo la difficile ripresa dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, il calendario delle fiere e dei saloni, oltre che delle rassegne, dei prossimi mesi del 2022 appare più pieno che mai proprio con l’intento di recuperare il tempo perso.

Un buon modo per scoprire nuove macchine in uscita è sicuramente quello di affidarsi alla professionalità di siti come Auto.it, ma qualora si volesse tornare a vivere e a respirare l’aria tipica di questi eventi allora è possibile far riferimento a tutti gli eventi fino ad ora confermati e comunque in costante aggiornamento che possono essere seguiti anche a distanza che, seppur non si tratti della stessa cosa, è sempre meglio non rinunciarvi a priori.

Gli eventi di marzo 2022

Tra gli eventi più belli ed importanti caratterizzanti il prossimo mese troviamo sicuramente la Coppa delle Alpi, evento che va dal 9 al 12 marzo e che costituisce una competizione invernale per auto storiche che si esplica proprio tra le Alpi di Italia, Austria e Svizzera.

Il particolare potrete assistere alla prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 che prevede un percorso lungo i confini dei tre paesi: si parte da Brescia e si arriva a Bressanone.

Dal 16 al 20 marzo, invece, troviamo la Retromobile di Parigi, una delle fiere più conosciute ed importanti d’Europa da tutti gli amanti dei veicoli d’epoca. Qui troverete sia delle esposizioni di auto e moto storiche sia dei fornitori di pezzi di ricambio, oltre che officine specializzate nei restauri.

Sempre a marzo e sempre per gli interessati di auto storiche si trova anche l’evento nella città tedesca di Essen.

Il salone di Parigi: dal 17 al 23 ottobre 2022

Naturalmente gli eventi che ritornano ad aver vita in questo 2022 non sono solo quelli relativi alle auto storiche o d’epoca ma anche eventi come quello del Salone di Parigi che rappresenta, solitamente, un’ottima occasione per poter vedere modelli inediti.

Anche in questo caso, per far fronte a quello che sembra essere comunque un periodo di incertezza, anche in questo caso è in corso lo studio di una piattaforma digitale che permetta a chiunque di accedere a contenuti multimediali relativi al mondo dell’auto con tutte le informazioni utili e necessarie.

Tra i modelli di questo 2022 troviamo, a marzo, l’arrivo nelle concessionarie di diversi nuovi modelli tra cui l’attesissima DACIA Jogger, oltre che modelli quali: Citroen C5 X, la nuova Range Rover e la Toyota Aygo X, ma anche i debutti della Maserati Grecale e la nuova BMW Serie 7, probabilmente proposta anche nella versione elettrica.

Chi invece ha sentito parlare dell’Alfa Romeo Tonale e non vede l’ora di poterla vedere da vicino e magari fare un test drive, allora dovrà attendere giugno, mese in cui si vedranno anche la Subaru Solterra e la Toyota bZ4X, tutti modelli su cui le cui case automobilistiche produttrici stanno puntando il proprio rilancio sul mercato.