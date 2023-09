Ansia Inter, brutta notizia per il derby | Preoccupano le sue condizioni

La sua presenza per la stracittadina contro il Milan è ancora incerta: Inzaghi proverà di tutto per portarlo almeno in panchina.

Quattordici giorni di ottima Inter, con la speranza da parte dei tifosi che il meglio debba ancora venire. La squadra di Simone Inzaghi si è congedata temporaneamente dalle fatiche del campionato per la sosta delle nazionali, ma al rientro l’aspetta la partita più sentita, il Derby di Milano.

La sfida contro i rossoneri potrebbe avere un valore superiore alla semplice supremazia cittadina, in questa stagione. Entrambe le squadre sono cambiate profondamente con la sessione estiva di mercato, sono partite sparate a razzo e hanno in mente lo stesso obiettivo: appuntarsi la seconda stella sul petto prima dell’altro.

I nerazzurri sono apparsi in condizioni fisiche ideali nelle prime tre uscite stagionali e la gradualità con cui il tecnico piacentino sta inserendo gli acquisti, ha aiutato. Nonostante gli undici nuovi arrivati, soltanto Sommer e Thuram sono partiti dall’inizio, perché l’ex Lazio non vuole smarrire l’identità costruita nell’arco dei precedenti due anni.

Formazione che potrebbe essere confermata anche per l’anticipo delle ore 18 di sabato 16 settembre, pianificando magari delle rotazioni nel primo impegno di Champions League in casa della Real Sociedad.

Infortunato

Chi non è potuto rientrare tra i convocati fino ad ora è Francesco Acerbi, alle prese da inizio agosto con un risentimento muscolare al sole della gamba destra. Le sue condizioni continuano ad essere monitorate in vista del Derby, con la speranza di poterlo vedere almeno in panchina.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella serata di giovedì, l’ex capitano della Lazio sarebbe molto vicino al recupero. È tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo un mese, una buona notizia in vista non solo della sfida con il Milan, con cui lui ha giocato brevemente, ma per il tour de force che aspetta i nerazzurri nelle prossime settimane: 7 partite in 21 giorni.

Fondamentale

Arrivato per volere di Inzaghi la scorsa estate, il suo trasferimento stava quasi per saltare a causa delle difficoltà economiche dell’Inter a operare sul mercato. È stato necessario un incontro con Zhang per avere il via libera al prestito con diritto di riscatto.

Avrebbe dovuto essere uno dei rincalzi della difesa, ma la questione Skriniar e le prestazioni poco convincenti di de Vrij lo hanno velocemente promosso a titolare inamovibile della difesa a tre.