Annuncio clamoroso: Colpani a gennaio | A Monza sganciano la bomba

Galliani al lavoro nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta clamorosa per gennaio. La situazione di Colpani.

Giorni frenetici in Serie A. Non è tanto l’ultima giornata senza un mercato che potrebbe rivoluzionare chi più chi meno tutte le top 20 in un gennaio caldissimo, ma tiene banco anche il caso Decreto Crescita.

Una brusca frenata, questa l’ultima indiscrezione trapelata da fonti governative, secondo cui sarebbe saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prolungava fino a febbraio gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall’estero.

Una pessima notizia per le squadre di Serie A, proprio in virtù di un mercato che aprirà tra pochi giorni e che sarebbe – condizionale d’obbligo – un’occasione per approfittare delle agevolazioni per operazioni in entrata o per prolungare alcuni contratti in scadenza.

A prescindere da una notizia credibile, ufficiosa se vogliamo ma non ufficiale, il mercato si farà. E Andrea Colpani sarà uno dei giocatori più richiesti, sia per un presente da top player, sia soprattutto per un futuro radioso.

Un “tuttocampista” in hype

Tante le indiscrezioni secondo cui la Lazio (in primis) ma anche molti top club avrebbero messo nel mirino il “tuttocampista” bresciano, classe 1999, capace di stregare perfino Luciano Spalletti. Che lo ha convocato per le partite decisive delle Qualifiers, contro Macedonia del Nord e Ucraina, che hanno permesso agli azzurri di staccare il pass per gli Europei tedeschi.

La dimostrazione che per Colpani si fa sul serio, è data dallo stesso Monza, che si starebbe cautelando chiedendo Miretti alla Juventus, rivela il Corsport, qualora dovesse arrivare un’offerta impossibile da rifiutare per El Flaco.

Galliani mette tutti d’accordo

A Radio Kiss Kiss Napoli, Galliani ha parlato del futuro di Andrea Colpani: “È praticamente impossibile che si muova a gennaio – tuona l’amministratore delegato dei brianzioli – ci sono attenzioni sui giocatori del Monza, ma il Monza ha anche la capacità di tenerli”.

Sì, però, intanto ci si cautela, il che vuole dire che non si sa mai in questo calciomercato come possa andare a finire. “Colpani ha ancora cinque anni di contratto – conclude Galliani – Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente”. Frasi di circostanza o è tutta la verità, nient’altro che la verità, solo la verità? Per non saper né leggere né scrivere, il Monza ha chiesto Miretti alla Juve, e si sta muovendo anche per Panos Katseris, esterno sinistra del Catanzaro, classe 2001, piace anche ad Atalanta e Torino.