Ancora non rientra: lacrime in Serie A | L’infortunio è più grave del previsto

Si torna in campo nel massimo campionato italiano dopo la pausa per le Nazionali. Gli allenatori devono però fare i conti con parecchi indisponibili.

Dopo due settimane e la sosta per le Nazionali si torna finalmente in campo per tutti i campionati di calcio nazionali. La Serie A si era interrotta con tante polemiche e con il Milan da solo in testa. Durante la sosta non è mancato proprio nulla e tra voci su esoneri e panchine rivoluzionate, ma soprattutto il caso scommesse, non sono mancate discussioni e temi da approfondire.

Quel che è mancato, però, è certamente il campo da calcio ed il pallone che rotola. Nel prossimo week end la Serie A riparte e lo fa alla grande. Il match clou è sicuramente quello che vede di fronte Milan e Juventus nel posticipo di domenica sera a San Siro.

Allegri e Pioli, però, ci arrivano con diversi problemi e grattacapi. La Juve ha perso anche Fagioli, dopo Pogba, per una squalifica che lo terrà lontano dal campo fino al termine della stagione. Ma non solo. Oltre ai lungodegenti De Sciglio e Alex Sandro, dovrà fare a meno anche di Federico Chiesa e del suo leader difensivo Danilo.

Non sta meglio il Milan che ancora non sa se potrà avere a disposizione i convalescenti Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek, ma che sicuramente dovrà rinunciare, oltre ai soliti Bennacer e Caldara, anche agli squalificati Maignan e Theo Hernandez. Nelle ultime ore, inoltre, per Pioli sono arrivate altre due bruttissime notizie. Per la sfida contro i bianconeri, ma anche per le prossime settimane, saranno ai box Chukwueze, che si è infortunato in Nazionale, e Sportiello.

Non solo Milan e Juve, anche un’altra squadra in emergenza

Piena emergenza in porta, quindi, con Mirante, il terzo portiere, che dovrà difendere i pali nel big match di domenica. Il 40enne estremo difensore rossonero non scende in campo in una gara ufficiale dalla stagione 2020/2021 quando difendeva la porta della Roma.

Proprio i giallorossi non possono certo sorridere pensando alla sfida di campionato che, domenica a pranzo, gli pone di fronte al Monza. Oltre a dover fare a meno dell’infortunato Dybala, infatti, sarà ancora emergenza in difesa per José Mourinho.

Ancora out, un’assenza che pesa

Oltre a Kumbulla che rientrerà nel 2024, è ancora in dubbio Llorente, mentre Chris Smalling, con ogni probabilità, sarà ancora out. Il centrale inglese, leader difensivo dei giallorossi, non gioca in campionato dalla terza giornata contro il Milan e dovrebbe saltare anche la sfida contro il Monza.

Nonostante il rientro sembrava prossimo e poteva già avvenire nel match di Cagliari di due settimane fa, Smalling non è ancora pronto e non ha smaltito del tutto il problema tendineo tra il piatto tibiale e il quadricipite che avverte al ginocchio sinistro da questa estate (e che ha provato inizialmente a curare, giocandoci sopra). Sono ormai circa 50 giorni che l’inglese è out e per il rientro non sembra ancora esserci una data certa.