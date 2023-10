Anche in Arabia si piange: “L’allenatore è stato esonerato” | Primo silurato

Effetto boomerang in Saudi Pro League: tanti big ma altrettante responsabilità, salta la prima panchina.

Da grande potere derivano grandi responsabilità. In Arabia questo detto vale più rispetto a tanti campionati. Per un semplice motivo: che sia il fondo PIF (i proprietari di quattro big: Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr) o le società del governo saudita, a grandi possibilità economiche devono essere corrisposti grandi risultati.

E sarà sempre peggio dal momento che il mondo arabo sta per cambiare la regola sugli stranieri, andando in controtendenza rispetto, per esempio, a un’Europa dove si provano a tutelare gli interessi dei giovani, del prodotto locale che fuoriesce dal settore giovanile.

In Arabia funziona esattamente al contrario, non si spiega altrimenti quella norma sulla regola degli stranieri che verrà a breve modificata: dagli attuali otto ai prossimi dieci. Il che vuol dire più possibilità di comprare all’estero, meno di puntare sui rispettivi settori giovanili.

Una filosofia che da quelle parti per il momento non è contemplata, si seguono giocatori già pronti, non talenti da costruire. Voglio il prodotto già fatto, nel nome dello spettacolo.

Due punti e sei sconfitte: esonerato!

Grandi o piccoli investimenti che siano, alla fine devono essere correlati dai risultati del rettangolo di gioco giudice supremo, a cui non interessano i soldi spesi, lui pensa a sentenziare solo un risultato.

Ebbene, nel caso di Czeslaw Michniewicz è stato proprio il verdetto del campo a esonerarlo, prima ancora dell’Abha, partito con ben altre intenzione, non certo quelle di totalizzare due vittorie dopo otto giornate di Saudi Pro League.

Il passato si dimentica

Eppure la squadra di Riad pensa va si andare sul sicuro affidandosi alle cure dell’ex commissario tecnico della Polonia, che ha portato la sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Non un chicchessia, un ex portiere che una volta appesi i fatidici guanti al chiodo, ha vinto due campionati in patria.

Uno con lo Zaglebie Lubin, l’altro con il più blasonato Legia Varsavia, una Coppa di Polonia e una Supercoppa locale. Un allenatore in rampa di lancio, su cui la federazione ci aveva creduto e a cui aveva dato l’incarico di guidare la nazionale polacca, al posto di un guru (portoghese) come Fernando Santos. Anche l’Abha si era illusa di aver fatto un affarone, sognava un campionato tranquillo, magari puntava a essere una delle sorprese della Saud Pro League. Ma riecco il verdetto del campo giudice supremo: 6 punti in 8 giornate, inevitabile l’esonero, perché con i soldi si può fare tanto, non tutto.