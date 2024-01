Ancelotti lo scopre dai giornali: “Nominato il nuovo allenatore” | È successo tutto all’improvviso

Il nuovo allenatore coglie di sorpresa Carlo Ancelotti: succede tutto all’improvviso. E l’allenatore lo scopre dai giornali.

Di comunicato in comunicato. Una settimana fa l’annuncio un po’ a sorpresa del Real Madrid, anche se più di un sentore si era avvertito qualche settimana prima. Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 2026.

“Sono molto soddisfatto, è stato abbastanza semplice. Abbiamo trovato l’accordo senza problemi, è stato un rinnovo molto veloce”. Con tanto di frecciatina al Brasile, sicuro qualche tempo fa di aver convinto l’allenatore di Reggiolo.

Il rinnovo all’improvviso di Carlo Ancelotti, vuoi per caso vuoi per una strategia ben precisa, innesca una reazione a catena. A stretto giro di posta arriva un altro comunicato in Sudamerica. Che si incastra perfettamente con il caso regnante in Brasile.

Anche in questo caso la miccia è di Ednaldo Rodrigues, presidente federale brasiliano, processato per un caso di corruzione dalla Corte di Giustizia di Rio de Janeiro. Lui voleva fortemente Carlo Ancelotti, lui aveva nominato Fernando Diniz, allenatore ad interim della Canarinha.

A colpi di comunicati

Diniz è un allenatore a due facce. La forza sta nella panchina della Fluminense, alla guida ha conquistato la sua prima Copa Libertadores della storia, oltre ad aver vinto in stagione il Campionato Carioca e la Taça Guanabara, rischia il grande slam anche se s’inchina nella finale del Mondiale per Club al Manchester City di Pep Guardiola.

Il lato oscuro è ogni qual volta Diniz mette piede sulla panchina del Brasile, una nazionale nata per vincere sempre. E invece conquista appena due successi nel suo interregno, quelle con Bolivia e Perù nelle Qualificazioni Mondiali. Pari col Venezuela, poi i tre indizi che fanno una prova: tre come gli stop di fila patiti contro Uruguay, Colombia e soprattutto Argentina. Mondiale a rischio, salta il presidente federale, salta anche l’allenatore ad interim.

Il comunicato definitivo

Si arriva così all’epilogo di questa sfilza di comunicati ufficiali, nonostante in Brasile il caos della federazione vige sovrano, a tal punto che FIFA e CONMBEBOL minacciano di sospendere i pentacampeao da tutte le competizioni internazionali.

Il primo a uscire è il Sao Paulo. Che annuncia il divorzio con Dorival Junior: il motivo è subito spiegato. Sarà l’allenatore brasiliano a guidare la nazionale verdeoro. L’erede di Ancelotti si potrebbe dire, anche se tecnicamente non è così. “È la realizzazione di un sogno personale” dice Dorival Junior, ma non sono parole ufficiali della federazione, dovrà arrivare l’ultimo comunicato con presentazione, sarà il comunicato definitivo su questa lunga telenovela.