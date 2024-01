“Ancelotti ha firmato”: incredibile ma vero | Tutto fatto prima del 1° gennaio

Carlo Ancelotti ha deciso il suo futuro e firmato prima del 1° gennaio. L’annuncio che in pochi si aspettavano.

Un annuncio a sorpresa, proprio mentre la federazione brasiliana è impelagata in uno dei casi più complessi della sua storia, con tanto di minaccia da parte della FIFA di sospensione da tutte le competizioni.

Sì perché dal 7 dicembre in poi è successo di tutto in seno a una delle federazioni più importanti e prestigiose al mondo: il tribunale di Rio de Janeiro ha sospeso dalle funzioni il presidente CBF, Ednaldo Rodrigues, annullando l’accordo tra la stessa Federazione e la Procura del marzo 2022 che ne aveva consentito l’elezione fino al 2026. Non solo.

La corte ha nominato un presidente ad interim, Josè Perdiz, con il compito di indire nuove elezioni entro 30 giorni. Ma il verdetto della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro non è stato riconosciuto dalla FIFA. Che ora minaccia l’esclusione della Nazionale brasiliana da tutte le competizioni internazionali e l’esclusione dei singoli club brasiliani dalla Copa Libertadores e dalla Recopa sudamericana. E ancora.

Infantino ha inviato una lettera alla Federcalcio brasiliana spiegando le sanzioni possibili dopo la destituzione di Ednaldo Rodrigues. FIFA e CONMEBOL hanno, inoltre, annunciato una missione congiunta in terra verdeoro a partire dall’8 gennaio, con il fine di trovare una soluzione per le nuove elezioni presidenziali, diffidando “energicamente” la Federcalcio dal compiere passi “esterni” per eleggere i nuovi vertici prima della data stabilita.

Brasile, tra caos e Carlo Ancelotti

In questo trambusto, per non dire altro, ci si aspetta l’annuncio di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico, che avrebbe dovuto avere l’incarico di formare una nazionale, quella Canarinha, in grado di riportare la Coppa del Mondo nella terra dei pentacampeão.

L’annuncio su Carlo Ancelotti è arrivato, un po’ a sorpresa, ma non è affatto quello che in molti si aspettavano, nonostante le avvisaglie degli ultimi mesi e quei silenzi assordanti tra le parti interessate. Il caos Brasile ha distolto tutti dall’attenzione su Carlo Ancelotti.

Carlo settebellezze

Ancelotti non guiderà la nazionale brasiliana, né ora forse mai. Vuoi per il caso Brasile vuoi perché in fondo a Madrid sta da benissimo, Re Carlo ha deciso di rimanere dove non ci sono guai. L’annuncio è Real.

Il club Merengues, con una nota ufficiale ha annunciato il rinnovo di Ancelotti fino al 2026, per altre due stagioni, un lustro di fila. Che unito al suo primo ciclo (quello della Decima) fanno sette in totale. “Oggi è un giorno felice – posta Ancelotti sui social – il Real Madrid ed io continuiamo insieme il nostro cammino alla ricerca di nuovi e maggiori successi. Grazie a tutti e Hala Madrid!!”. Con buona pace dei brasiliani. Gli unici che allenerà saranno Vinicius, Rodrygo e (più in là) Endrick.