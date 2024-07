Sta per riprendere una nuova stagione di partite amichevoli in tv e in diretta streaming, prima dell’avvio ufficiale della stagione di Serie A 2024/25. I tifosi di calcio non vedono l’ora di esserci, pronti a tifare la loro squadra del cuore.

Amichevoli preseason

La stagione 2024/25 prenderà il via il prossimo 17 agosto, con il primo turno di campionato. Nella massima serie sono salite Parma, Como e Venezia, mentre sono retrocesse, Salernitana, Sassuolo e Frosinone

L’Atalanta di Gasperini, fresca campione dell’Europa League in carica, prima di affrontare il Real Madrid nel match valevole per la Supercoppa Europea il 14 agosto, affronterà due amichevoli per tastare la sua condizione fisica prima dell’appuntamento a Varsavia. Il 27 Luglio sarà di scena in Olanda, in casa dell’Az, all’AFAS Stadion alle ore 15, formazione che è arrivata quarta nella scorsa stagione, conquistando così il diritto alla partecipazione alla prossima Europa League.

Il 9 Agosto, invece, l’ultima sfida prima di giocare in Supercoppa, al Millerntor Stadion di Amburgo contro il Santi Pauli, formazione che is è appena guadagnata l’accesso alla Bundesliga dopo aver vinto la seconda divisione.

Un calendario altrettanto fitto riguarda il Bologna, impegnato nella prossima stagione in Champions League. Quattro amichevoli in dieci giorni, ma gli avversari non sono ancora stati comunicati: il 24 luglio alle ore 18.00 e il 27 luglio alle ore 17.00 a Valles, il 31 luglio alle ore 17.00 a Valles o Bressanone, così come il 3 agosto a Bressanone o Bolzano.

Il Cagliari, il Como, l’Empoli hanno ancora da ufficializzare le loro avversarie e le date delle amichevoli. La Fiorentina, invece, ha già avviato una programmazione piuttosto fitta. Inizia lunedì 15 luglio con un’amichevole in famiglia con la Primavera alle ore 20, il venerdì 19 luglio alle ore 20 con la Reggiana. Poi è la volta di spostarsi all’estero per amichevoli internazionali. La prima di queste il 26 luglio, alle ore 16 è contro il Bolton, formazione inglese che milita nella Football League One, la terza divisione in Inghilterra. Il giorno successivo, alle ore 16, è in programma un’amichevole con un’altra formazione britannica, ovvero il Preston, militante nella seconda divisione inglese.

Verso l’inizio del campionato, ancora due amichevoli contro formazioni britanniche, ovvero l’Hull City il 30 luglio alle ore 20.45 e il Newcastle alle ore 20 il 4 di agosto. L’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione sarà disputata il giorno 10 agosto alle ore 15.30 contro il Friburgo.

Anche per quanto riguarda questi incontri, non sappiamo ancora se e dove verranno trasmessi. Il Genoa farà una serie di amichevoli con formazioni italiane. Si parte con il Fassa Calcio il 14 luglio per poi il 20 di luglio disputare una partita con il Venezia, formazione che sarà in massima serie con i grifoni, quindi il Mantova il 25 luglio e il Brescia l’1 di agosto.

La Juventus e l’Inter, al momento, non hanno ancora programmato la loro preseason con le amichevoli. Mentre la Lazio ne ha già due da disputare, il, 27 luglio alle ore 15 contro l’Hansa Rostock, poi il successivo 3 agosto contro il Frosinone.

Il Lecce ha programmato fino ad ora un’amichevole, contro lo Slaven Belupo, senza fissare l’orario, in programma il 21 luglio.

Il Milan, a sua volta, ha fissato amichevoli di lusso contro le più forti formazioni a livello continentale. Prima, però il Diavolo disputerà un match contro il Rapid Vienna il 20 luglio. Quindi si sposterà negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour 2024. Affronterà, in ordine, il Manchester City, il 27 luglio a New York, quindi il 31 luglio, a Chicago, il Real Madrid, il 6 di agosto, a Baltimora, il Barcellona.

Il Monza, reduce da una stagione in centro classifica, non ha mai patito la zona retrocessione. Le sue amichevoli, fin qui ufficializzate, partono dal 17 luglio, con la sfida ad una formazione nazionale quale la Nuova Caledonia. Domenica 21 luglio, sempre alla stessa ora, ci sarà l’incontro con il Real Vicenza, formazione che ha sfiorato l’annessione alla Serie B, perdendo la finale playoff contro la Carrarese. Il successivo 24 luglio, sarà la volta dell’Alcione Milano alle ore 16.30.

Il Napoli di Antonio Conte dovrà, invece, cancellare l’ultimo anno e provare a lottare nuovamente per lo scudetto. Le sue amichevoli sono programmate in riferimento alle date, ma non ancora agli orari. Il 16 luglio contro l’Auane, il 20 contro il Mantova, il 28 luglio contro l’Adana Demirspor, il 31 contro il Brest e il 3 agosto contro il Girona.

Il neo promosso Parma, guidato da Fabio Pecchia, non ha ancora programmato le amichevoli, mentre la Roma solo una, contro il Kosice lunedì 22 luglio alle ore 18.30. Il Torino guidato da un nuovo mister, Vanoli, reduce dalla promozione con il Venezia in Serie A, ha in programma, al momento due amichevoli. La prima il 31 luglio contro il Lione alle ore 20.00, la seconda contro il Metz, il giorno 3 agosto.

L’Udinese ha ancora il calendario da ufficializzare, mentre il Venezia, una delle tre neopromosse, guidata da Eusebio Di Francesco, ne ha programmate tre: sabato 13 luglio contro il TBD, il 17 luglio contro il Vicenza, il 20 luglio contro il Genoa.

Il Verona, dopo l’addio di Baroni, ha scelto per la panchina Zanetti. Il suo calendario è già più fitto, anche se contro squadre di categoria inferiore. Si parte da mercoledì 17 con un’amichevole contro i migliori ventidue dilettanti della formazione scaligera. Domenica 21 luglio la sfida con il Rovereto alle ore 17, mercoledì 24 luglio contro il Virtus Verona, formazione che milita in serie C alle ore 17, il 27 luglio alle ore 20.30 contro il Feralpisalò.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.