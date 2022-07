Amichevoli Milan Luglio-Agosto 2022: orari, date, canali diretta TV e Streaming

I rossoneri sono pronti a cominciare la stagione che li vedrà difendere il titolo di Campione d’Italia.

La stagione 2022/2023 è ormai alle porte e i Campioni d’Italia del Milan sono pronti a difendere il titolo con le unghie e con i denti.

Con tantissime partite da giocare in un lasso di tempo ravvicinato e un calendario totalmente diverso da quello abituale (a causa del Mondiale che andrà in scena in inverno), sarà cruciale la preparazione atletica di tutte le squadre.

Massimizzare la forma fisica dei propri componenti sarà fondamentale per non avere infortuni nei momenti cruciali della stagione ed è forse per questo motivo che molte squadre hanno deciso di dividere la preparazione in due parti.

Non è esente da questa scelta il Milan di Stefano Pioli che, in attesa di scoprire cosa porterà il mercato, si ritroverà a Milanello il 4 luglio per la prima parte di preparazione e un ritorno al lavoro dopo la grande cavalcata che ha consegnato lo scudetto ai rossoneri.

A Milanello ci sarà esclusivamente lavoro tecnico e tattico, senza, dunque, partite in programma.

La seconda metà di Luglio, invece, vedrà i rossoneri impegnati per i primi incontri stagionali in giro per l’Europa. C’è subito da ricordare che anche quest’anno la Supercoppa Italiana non sarà disputata in estate, ma a Gennaio, dunque, una preoccupazione in meno per Pioli e squadra.

Sarà, però, comunque una Coppa a dare il via alla stagione del Milan che sarà protagonista sabato 16 luglio, alla RheinEnergieSTADION di Colonia, per la Telekom Cup proprio contro i padroni di casa del Colonia.

Un match interessante che vedrà, per la prima volta, i rossoneri protagonisti dopo lo scudetto.

Il secondo match sarà sabato 23 luglio (ore 18:00) contro lo Zalaegerszegi, in Ungheria e verosimilmente subito dopo questo match ci sarà il secondo ritiro del club Campione d’Italia che è atteso in Austria, a Klagenfurt.

Il ritiro dovrebbe concludersi il 30 luglio, anche per permettere ai rossoneri di poter disputare l’ultima amichevole programmata (il 31 luglio ore 18:00) contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome di Marsiglia.

Un’estate, dunque, movimentata per i colori rossoneri con Pioli e squadra che vogliono assolutamente arrivare in forma smagliante all’inizio della stagione.

Le amichevoli del Milan