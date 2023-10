Altro colpo dal Real Madrid: Frosinone da sogno | A gennaio arriva anche lui

La squadra di Di Francesco è una delle sorprese di questo inizio di stagione e a gennaio potrebbe accogliere un altro giovane gioiello.

Settimo posto in classifica, in piena zona Conference League, dodici punti conquistati, così come Monza e Lecce, e un espressione di calcio davvero moderna e piacevole, forse tra le più sorprendenti in questo inizio di stagione in Serie A.

Il Frosinone di Eusebio DI Francesco è la vera sorpresa di questa prima parte di campionato e continua a far stropicciare gli occhi. Un ottimo pareggio contro la Fiorentina e tre vittorie importanti contro Atalanta, Sassuolo e Verona che permettono al club ciociaro di guardare al proseguio di stagione con molta più tranquillità.

Indicata da tutti, o quasi, come l’indiziata numero uno alla retrocessione e quindi al ritorno immediato in Serie B, la squadra del Presidente Stirpe, invece, sta davvero meravigliando tutti e mostrando un ottimo calcio, un’identità precisa e idee riconoscibili.

Questo nonostante la rivoluzione estiva e i tanti calciatori che sono arrivati durante la sessione di calciomercato. Tanti ad essere arrivati, certo, ma tanti anche quelli andati via. L’artefice numero uno di questa sorprendente squadra sembra essere l’allenatore Eusebio DI Francesco che, dopo le delusioni e i fallimenti in serie, con Sampdoria, Cagliari e Verona, si sta prendendo una sorta di rivincita personale.

Frosinone, le big ringraziano

Oltre all’allenatore, però, molto merito di questo grande inizio di stagione del club ciociaro va ai calciatori che stanno emergendo partita dopo partita. La maggior parte di loro è giovane, è arrivata in prestito da alcuni grandi club, italiani e non, e durante la prossima estate, potrà tornare nel proprio club con maggior consapevolezza e un bagaglio d’esperienza importante.

Su tutti si sta mettendo in mostra il giovane argentino della Juventus, Matias Soule, autore già di due gol e un assist. Grande partenza anche per Cheddira, in prestito da Napoli e Barrenechea, sempre di proprietà della Juventus. Ora, si attendono anche i primi importanti segnali di Kaio Jorge, arrivato anche lui dal club bianconero, e Arijon Ibrahimovic, giovane di proprietà del Bayern Monaco.

Frosinone-Real, asse caldissimo

Nel match di domenica pomeriggio contro il Verona, inoltre, ha esordito in Serie A, siglando anche il suo primo gol, Reinier, brasiliano di proprietà del Real Madrid. Nel 2020 il club spagnolo lo acquistò per circa 30 milioni di euro dal Flamengo, per poi girarlo al Borussia Dortmund e al Girona, club nei quali non ha mai convinto del tutto e trovato la giusta continuità.

Il Frosinone sembra essere il posto giusto per lui e a gennaio l’asse tra il Real ed il club laziale potrebbe riaccendersi. In Ciociaria, infatti, potrebbe sbarcare, sempre in prestito per sei mesi, il gioiellino classe 2006, Endrick. Anche in questo caso si tratta di un brasiliano, attaccante attualmente in forza al Palmeiras, ma che il Real ha già acquistato per la cifra spaventosa di 72 milioni di euro.