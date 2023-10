Altro che Juve, trattativa lampo per Fabian Ruiz: si chiude entro il 1° gennaio

Il centrocampista ex Napoli, che sta trovando poco spazio nel Paris Saint Germain, potrebbe presto chiedere di cambiare aria per giocare di più.

Durante la scorsa stagione era arrivato a Parigi dopo qualche annata buona a Napoli e un campionato italiano che ormai sembrava stargli stretto, ma soprattutto la voglia di vincere e giocare competizioni e partite importanti. Da allora, però, sembra essere cambiato davvero tutto.

Il Napoli ha vinto subito lo Scudetto ed ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, diventando una delle squadre con il miglior calcio d’Europa, mentre il suo Paris Saint Germain, nonostante le vittorie in patria, non entusiasma, viene contestato e in Champions fa una fatica enorme ad andare avanti fino alla fine della competizione.

Fabian Ruiz, però, con l’arrivo di Luis Enrique, suo connazionale e amante del calcio ragionato, orizzontale e tecnico, pensava di aver trovato l’allenatore ideale che potesse puntare su di lui e farlo migliorare ancora di più. Pian piano, però, il tecnico catalano sta trovando e sembra aver trovato il suo centrocampo titolare e l’ex centrocampista del Napoli sembra essere scivolato giù nelle gerarchie.

Il giovanissimo Zaire-Emery, Vitinha, Ugarte. Sembra essere questo il centrocampo tipo della squadra parigina ormai, con il 22enne uruguiano, ex Sporting, che pare aver a tutti gli effetti scavalcato Fabian Ruiz nella scelta di Luis Enrique sul titolare da schierare al centro del centrocampo e davanti la difesa. Ugarte sta raccogliendo consensi e applausi e per lo spagnolo gli spazi sembrano ridursi sempre più.

Poco spazio e tanti dubbi, le riflessioni di Fabian

Sono nove le apparizioni, tra Campionato e Champions, di Fabian in questo inizio stagione, ma solo tre da titolare. Questo è il dato che preoccupa maggiormente il calciatore spagnolo che vorrebbe assolutamente giocare di più anche per non perdere il treno che porta agli Europei in Francia del giugno prossimo.

Un solo gol e un solo assist in questo inizio di stagione, del resto, non sono di certo numeri che possono accontentare Fabian Ruiz che, a queste condizioni, potrebbe anche chiedere di essere ceduto a gennaio. Su di lui, però, non ci sarebbe la Juventus come si poteva pensare fino a qualche giorno fa.

Fabian, ecco il possibile interessamento

Dalla Spagna, infatti, esattamente dal Mundo Deportivo, ecco la notizia di un possibile interessamento del Barça per Fabian che andrebbe a rafforzare il centrocampo blaugrana con l’arrivo di una nuova pedina. A Barcellona sarebbero convinti che l’ex Napoli potrebbe formare un ottimo tandem con Frenkie De Jong e si troverebbe a meraviglia con Pedri.

La trattativa non è ancora cominciata, ma potrebbe partire sempre e solo a due condizioni: bisogna capire se il giocatore sarebbe disposto a lasciare Parigi per trasferirsi in Spagna senza avere, nemmeno qui, la certezza della sua titolarità ma, soprattutto, se il Barça sarà ancora interessato a lui in inverno.