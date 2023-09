Altro che Juve: trattativa improvvisa per Berardi | Ribaltone a gennaio

Dopo essere stato vicino ancora una volta alla Juventus in estate, il Capitano del Sassuolo potrebbe finire in un altro top club.

Alla fine anche quest’estate è rimasto. La storia tra Domenico Berardi ed il Sassuolo, nonostante le ennesime turbolenze che ne hanno caratterizzato anche quest’ultima ed ennesima sessione di calciomercato, continua ed è ricominciata nel migliore dei modi.

Una splendida doppietta al Verona nel suo esordio stagionale e due gol in appena due presenze. Berardi per i neroverdi è sempre e comunque decisivo. Alla sua dodicesima stagione consecutiva in Emilia, l’undicesima in Serie A, l’esterno della Nazionale è ormai il Capitano, il simbolo, la bandiera indiscussa ed il miglior marcatore di tutti i tempi del Sassuolo.

Berardi, però, avrebbe preferito arrivasse in estate un trasferimento che poteva consentirgli un salto di qualità che continua ad essere posticipato. Mimmo ha ormai 29 anni e non vuole perdere altro tempo. Cercato anche da Lazio, Roma e Milan in questi ultimi anni, sembra però essere la Juventus la squadra del suo destino.

Arrivato in Serie A nel 2013, infatti, l’attaccante è in comproprietà tra Juve e Sassuolo, ma alle buste la spuntano i neroverdi. Nell’estate 2016 è di nuovo vicino alla Juventus, ma questa volta è lui a non accettare la destinazione e a preferire la permanenza in neroverde per essere protagonista e non diventare uno dei tanti A Torino. Ad agosto arriva per la terza volta la possibilità di diventare bianconero.

Berardi, le vicende estive e la permanenza

Questa volta lui partirebbe al volo per Torino, ma l’ad Carnevali gli nega questa gioia e, per mancanza di possibilità di reperire per tempo un’alternativa valida, lo blocca in Emilia, rispedendo al mittente tutte le proposte bianconere. Lui però non ci sta, si impunta e non si allena, finendo ai margini della rosa di Dionisi.

Rientra in rosa a fine agosto e realizza, come detto, subito una doppietta nella prima apparizione stagionale casalinga contro il Verona. La sua intenzione, però, manifestata anche al termine della passata stagione, è quella di mettersi alla prova all’interno di un club importante.

Berardi, non solo la Juve. Ecco l’altra pretendente

A gennaio, quindi, alla porta di Carnevali e del Sassuolo potrebbe tornare a bussare la Juventus che vorrebbe ampliare il ventaglio di opzioni offensive a disposizione di Mister Allegri. Su Berardi, però, l’interesse è sempre tanto ed in questi mesi potrebbe spuntare anche qualche altra pretendente.

Come ad esempio il Napoli che vorrebbe aumentare la qualità e l’incisività del proprio reparto offensivo. Dopo aver perso Lozano, in quella zona del campo è arrivato Lindstrom, c’è Politano e all’occorrenza anche Elmas. Nessuno però garantisce la qualità e il numero di gol che ha nelle gambe Berardi che ad inizio 2024 potrebbe tornare ad essere, tanto per cambiare, uomo mercato.