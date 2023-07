Altro che Arabia, altro che Real: pazza idea Kylian Mbappè | Così è assurdo

La telenovela Kylian Mbappè si arricchisce di una nuova puntata. Forse due se non tre: acquirenti oltre Arabia e Real.

Il corteggiamento del Principe di Bondy è una prerogativa essenzialmente del PSG. Un emiro infuriato sta facendo di tutto per vendere Mbappé e non prendersi la vendetta di Florentino Perez, consapevole che ha tutto da guadagnare dalla telenovela dell’estate: ha la forza per poterlo prendere subito, ma può anche non svenarsi perché Kylian sembra voler convolare a nozze Real.

Ma anche nel 2021 sembrava tutto fatto prima del clamoroso dietrofront. Stavolta è l’emiro a volerlo dare a tutti, ma proprio tutti, l’importante è che non siano quelli vestiti di Blanco.

Così, Nasser Al Kelaifi ha detto subito sì alla offerta senza precedenti dell’Al-Hilal, pronti a prendere Mbappé grazie a un’operazione da 300 milioni di euro. Dipendesse dai due club, il fuoriclasse della nazionale francese sarebbe già su un aereo, destinazione Arabia Saudita. Ma non hanno fatti i conti col giocatore.

Mbappé non sta facendo assolutamente nulla, un po’ come Don Florentino. Lui, Mbappé, sta aspettando il 31 luglio, quando il PSG sarà costretto a bonificargli 40 milioni (degli ottanta pattuiti) come premio fedeltà, figlio di quel contratto che sembrava aver blindato il Principe di Bondy all’ombra della Tour.

Palco o realtà?

Un po’ a sorpresa stanno uscendo fuori altre pretendenti per il Principe francese, se sia una mossa fatta dall’emiro qatariota per far uscire allo scoperto il Real Madrid, mettergli pressione, non è dato saperlo, anche se il dubbio resta.

Al di là del Liverpool, che avrebbe i soldi per prendere ma quest’anno non gli potrebbe regalare la partecipazione alla Champions League, ci sarebbero altre due squadre, almeno così scrive la stampa francese, decise a scrivere un altro finale per una storia Real.

Il rumore dei nemici

Partendo sempre dal presupposto che le offerte siano vere e non un’opera di depistaggio proveniente dal PSG stesso, il Barcelona si sarebbe mosso per Kylian Mbappé, incontrando emissari francesi non con una valigia di soldi (il bilancio in rosso non permette operazioni del genere agli azulgrana) bensì tanti giocatori che Luis Enrique e Laporta userebbero come contropartita, in primis Dembele. I periodici madrileni non credono minimamente a questa possibilità, non ci credono a tal punto che insinuano il dubbio che non i sarebbe mai stato un incontro in tal senso.

Mbappé, dal canto suo, è stato finora chiaro: vuole restare almeno un altro anno a Parigi, rifiutando qualsiasi offerta e al PSG questo non sta bene. Occhio allora all’inserimento del Manchester City che potrebbe far cambiare idea al 10 francese siano con un’offerta economica, sia per qualsiasi obiettivo ambizioso da centrare.