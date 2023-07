Altri 20 milioni dall’Arabia: Inter costretta ad accettare | Lascia il ritiro e sale sul primo volo

Dopo Brozovic e Onana, i nerazzurri sono pronti a cedere un altro calciatore. L’offerta saudita non si può rifiutare.

Il mercato dell’Inter sta vivendo un momento di stallo. Dopo la cessione di André Onana al Manchester United per circa 60 milioni di euro, infatti, i tifosi nerazzurri attendono ancora di sapere quali saranno i prossimi due portieri con cui si partirà nella stagione che è alle porte.

Sommer continua ad essere il prescelto, ma il Bayern non lo vuole liberare, almeno per ora, e soprattutto non vuole farlo alle condizioni dell’Inter. Una volta che si sbloccherà quella fondamentale casella, i nerazzurri sceglieranno il secondo portiere e via, via tutti gli altri calciatori che comporranno la rosa 2023/2024.

Il caso Lukaku ha colto di sorpresa il club che non si aspettava un comportamento del genere e faceva già i conti con il calciatore belga in rosa. Ora, invece, gran parte del budget a disposizione dovrà essere indirizzato sulla casella dell’attaccante mancante, ma la società non vuole sbagliare questa scelta fondamentale.

I nomi in lista sono quelli di Morata, Balogun, Beto e Scamacca. I nerazzurri, comunque, qualora dovesse partire anche Correa, destinazione Arabia Saudita, dovrebbero prendere due punte e la scelta potrebbe quindi allargarsi. Altro acquisto che l’Inter dovrà fare entro il 31 agosto è quello relativo ad un difensore (un braccetto destro) che, oltre a Bisseck, possa sostituire i partenti Skriniar e D’Ambrosio.

Inter, mercato aperto anche a centrocampo

Anche a centrocampo, infine, la società nerazzurra dovrà puntellare la rosa. Al momento è arrivato Davide Frattesi al posto di Marcelo Brozovic. L’ex Sassuolo comporrà la mediana dell’Inter insieme a Barella, Calhanoglu, Asllani e Mkhitaryan. C’è da occupare, però, la casella lasciata libera da Roberto Gagliardini.

Ci sono diversi nomi nel taccuino di Marotta e Ausilio per riempire lo slot del sesto centrocampista. Al momento, però, in rosa ci sono anche il giovane Fabbian, che ha fatto benissimo alla Reggina nella scorsa stagione, e Stefano Sensi, rientrato dal prestito al Monza. L’intenzione del club milanese e di farli partire entrambi.

Inter, cessione in Arabia per venti milioni

Ma, se per Fabbian l’obiettivo è quello di cederlo in prestito secco per mantenerne il controllo, per Stefano Sensi, invece, si cerca una soluzione a titolo definitivo. Nelle ultime ore si è fatta largo una voce che vorrebbe un’offerta saudita per l’ex centrocampista di Monza e Sassuolo.

Gli arabi, dopo aver acquistato Brozovic per 18 milioni di euro, ne offrirebbero 20 per Sensi. Una soluzione che farebbe contenti tutti e che permetterebbe all’Inter di avere altro denaro fresco da poter investire nel mercato in entrata.