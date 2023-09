Allegri trema, chiamata urgente dalla Premier | Vogliono il suo pupillo

Nelle ultime ore è stata rilanciata la notizia di un nuovo possibile interessamento per il campione bianconero.

Una buona notizia e una pessima notizia. Il lunedì della Juventus è stato caratterizzato da due stati d’animo opposti, perché se da una parte i tifosi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Federico Chiesa, dall’altra è scoppiata dal nulla la grana che riguarda Pogba e il doping. Procediamo con ordine.

L’attaccante bianconero, convocato da Luciano Spalletti in vista del doppio impegno azzurro, ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano alla vigilia della partita contro la Macedonia, a causa di un fastidio muscolare. L’allarme è rientrato velocemente, gli esami hanno dato esito negativo e cresce l’ottimismo di Allegri sul poterlo avere a disposizione per il big match di sabato contro la Lazio.

Il sospiro di sollievo non è durato a lungo, perché nel pomeriggio l’ANSA ha dato l’anticipazione della positività del centrocampista francese ai metaboliti del testosterone. Pogba è stato sospeso in via cautelativa in attesa delle controanalisi, che dovranno essere effettuate entro sette giorni.

La Juventus ha diramato un comunicato in serata, nel quale ha dichiarato di «valutare i prossimi passaggi procedurali».

Ritorno di fiamma

Oltre alla questione Pogba, nelle ultime ore è rimbalzata dall’Inghilterra che l’Arsenal sarebbe nuovamente interessato a Dusan Vlahovic, per il quale potrebbe essere fatto un tentativo già durante il mercato invernale.

Arteta è un estimatore del serbo da tempi non sospetti, avendo cercato di acquistarlo quando giocava ancora nella Fiorentina. «L’Arsenal sarà sempre interessato ai migliori», aveva dichiarato a gennaio 2022 prima che i bianconeri trovassero l’accordo con i viola.

In bilico

Non è un segreto che il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sia in pericolo, a prescindere dall’interessamento dei Gunners. Il suo acquisto per oltre 70 milioni in un momento già complesso dal punto di vista finanziario è stato un azzardo, di cui adesso dovrà rispondere la nuova dirigenza.

Già nella sessione di mercato appena conclusa, Giuntoli e Manna hanno trattato con il Chelsea per un possibile scambio con Lukaku. L’obiettivo dei bianconeri resta quello di tornare ad avere un costo della rosa più sostenibile e l’ingaggio del serbo è a salire: nel 2026 toccherebbe i 12.5 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, un’altra idea sarebbe quella di proporre al giocatore di allungare il contratto in modo da spalmare ulteriormente stipendio e ammortamento del cartellino.