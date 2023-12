Allegri lo ha escluso definitivamente: a gennaio se ne va | Primo addio deciso

Il mercato sostenibile impone delle scelte. Allegri ha deciso: a gennaio per prendere rinforzi serve un addio.

Un po’ a sorpresa la Juve è l’anti-Inter. Già, perché se non ci fosse stata la Signora, a quest’ora si poteva serenamente parlare di fuga (per la vittoria) da parte di un’Inter che ha confermato il suo stato di forma andando a vincere 3-0 a Napoli.

Ma la Juve c’è. Con un po’ di fortuna e tanto di Allegri, i bianconeri sono passati in extremis a Monza, rimanendo con il fiato sul collo della fuggitiva capolista. Un po’ a sorpresa, dicevamo. Non tanto per la forza della Juve, quanto per chi ha perso Allegri cammin facendo.

Le squalifiche per doping di Paul Pogba, praticamente a inizio campionato, e Nicolò Fagioli (dopo l’indagine sui giocatori scommettitori) hanno tolto rotazioni in un centrocampo che da qualche anno non è più quello a cui la Juve era abituata.

E invece Max ha blindato la difesa, un autentico bunker impenetrabile, la qualità per segnare non manca, d’altronde: dal redivivo Chiesa a Vlahovic, passando per Milik e Kean. I gol di Rabiot non mancano, nemmeno quelli della difesa.

Come si sta muovendo Giuntoli

Ma è chiaro che alla lunga servono rinforzi: anche se la Juve non ha le coppe europee, bisogna sistemare numericamente il centrocampo. L’operazione Kalvin Philips sembra che possa sbloccarsi in qualsiasi momento, per il prestito, dopo il placet di Manchester City e, soprattutto di Guardiola.

Per il resto, però, vige la legge suprema del mercato sostenibile, a cui un po’ tutte le big di Serie A si stanno adeguando, fatta eccezione per qualche (raro) caso. Ossia, per comprare bisogna vendere. Gli esuberi prima di tutto.

Che fine ha fatto Iling Junior?

Attualmente Iling Junior è un esubero dal momento che Allegri la ha praticamente escluso dalle rotazioni. Perché? Un po’ per prospetto, un po’ per schema, un po’ per visioni diverse. E poi riecco le leggi di mercato: con Iling Junior la Juventus farebbe una grande plusvalenza, considerato che è stato preso a parametro dai Blues per la Next Gen.

Cristiano Giuntoli di recente è stato in Inghilterra e ha colto piacevoli interessi sull’esterno londinese: Iling Junior ha mercato nella Terra d’Albione: piace a Tottenham e Newcastle, a gennaio potrebbe arrivare perfino una proposta a titolo definitiva, con la scadenza del contratto fissata nel 2025, cederlo sembra l’ipotesi più concreta, e piacente a tutti.