Allegri, il centrocampista ce l’hai già: scelta fatta per gennaio | DI nuovo bianconero

La Juventus, che dovrà fare a meno di Pogba e Fagioli almeno fino alla fine della stagione, prenderà un centrocampista a gennaio.

Nelle dichiarazioni ufficiali, rilasciate alla stampa, soprattutto l’allenatore, Massimiliano Allegri, ha sempre parlato di qualificazione alla prossima Champions League come obiettivo unico e primario della Juventus. “Napoli, Inter e Milan sono più attrezzate e più forti. Noi dobbiamo essere bravi a restare attaccati alle prime fino a marzo/aprile per arrivare tra le prime quattro”.

Sono più o meno quasi sempre state queste le parole di Allegri ogni volta che veniva interpellato sugli obiettivi della Juve per questa stagione. Ora, però, dopo l’importante vittoria a San Siro, in casa del Milan, di domenica scorsa, diventa un po’ più difficile nascondersi.

La Juve si ritrova al terzo posto, a due punti dall’Inter prima e ad una sola lunghezza dal Milan secondo. Una posizione di classifica importante che non può non far sognare lo juventino che ha sempre ambito a traguardi più prestigiosi rispetto al semplice quarto posto.

Inoltre, fatto certamente da non sottovalutare, la Juve è l’unica squadra, tra le grandi, a non avere impegni europei e a non disputare le coppe. Elemento molto importante questo, ma che può diventarlo ancora di più da marzo in poi, quando le partite europee avranno un certo peso e le fatiche della stagione cominceranno a farsi sentire.

Juve, tra assenze e mancanza di impegni europei. Rosa da scudetto?

La Juve, dal canto suo, per non nascondersi ed essere una seria candidata allo Scudetto non ha bisogno, proprio per la mancanza delle partite europee, di una rosa lunga quanto quella delle altre, ma al momento è corta soprattutto in difesa e a centrocampo.

Ma, se in difesa torneranno dai rispettivi infortuni i vari Alex Sandro, De Sciglio e Danilo e ci sono giovani importanti in rampa di lancio, sulla mediana, al momento, con le assenze almeno fino a fine stagione di Pogba e Fagioli, Max Allegri può contare soltanto su quattro elementi per tre ruoli: McKennie (impiegato anche a tutta fascia), Miretti, Locatelli e Rabiot.

Mediana da rinforzare, ecco i nomi

Troppo poco, quindi, per poter pensare di avere un reparto competitivo per lo Scudetto. Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, lo sa e si sta già muovendo per dare all’allenatore almeno un rinforzo adeguato (forse anche due) in quel ruolo. Nelle ultime ore si era paventato anche un possibile ritorno, anticipato di sei mesi, di Arthur dal prestito alla Fiorentina.

I viola, però, nonostante lo stipendio sia a carico dei bianconeri, hanno pagato due milioni di euro per il prestito oneroso e potrebbero pagarne altri due di bonus e, quindi, non sono d’accordo con una restituzione anticipata del calciatore al club torinese. I nomi sul taccuino di Giuntoli per la mediana, così, restano quelli di Hojbjerg del Tottenham, Samardzic dell’Udinese e De Paul dell’Atletico Madrid.