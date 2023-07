Allegri, ecco il tuo terzino: prestito con diritto dall’Arsenal | Raggiunge il ritiro USA

Eppure si muove: il mercato in entrata della Juventus potrebbe riaprirsi con un terzino in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal.

Con tutto il rispetto di questo mondo per la Next Gen che tante soddisfazioni ha dato alla Signora, unica nota lieta nella passata stagione, ma la cessione a titolo definitivo di Alejandro Marqués all’Estoril (dove ha giocato nella seconda parte dello scorso campionato) è una breve. Al massimo.

Nemmeno il nuovo un nuovo prestito all’orizzonte per Olivieri: interessa il giusto. Poco. Non sono certo le notizie che fanno sobbalzare i cuori dei tifosi bianconeri, che stanno aspettando altre uscite, perché possano aprirsi delle entrate, come il mercato sostenibile impone.

Zakaria, Pellegrini, soprattutto Bonucci, magari chissà se McKennie o Alex Sandro, il cui rinnovo non implica un divieto a vendere il brasiliano, tutt’altro.

Il loro futuro lontano dalla Torino bianconera sarebbe sintomo, un po’ come successo per l’Inter con Dzeko (arrivò a stretto giro di posta Thuram) e Brozovic (immediatamente chiuso l’affare Frattesi) di arrivi in vista per il gruppo squadra di Max Allegri, attualmente in tournee negli Stati Uniti.

Fuori i nomi

Volendo anche le situazioni in divenire di Szczesny (appetito da un Bayern a caccia dell’erede di Sommer, a un passo dall’Inter), Chiesa (timidi finora gli ammiccamenti di Chelsea e Newcastle) e Vlahovic (il PSG lo ha cercato, ma nessuno affondo) smuoverebbe l’immobilismo del mercato in entrata della Juventus, fermo ancora a Timothy Weah. Eppur si muove.

Kessié, Lukaku, Pavard e Nuno Tavares, almeno i nomi ci sono tra i papabili acquisti, il che vuol dire che Giuntoli un pensierino alle entrate lo sta facendo.

Novità dall’Inghilterra

Per Kessié e Lukaku la situazione è assolutamente di stallo: il Barcelona non ha fatto nessun passo in avanti nella trattativa, nemmeno la Signora nel frattempo. Per Lukaku dipende da Vlahovic, anche se più di qualcuno ipotizza un colpo a sorpresa: via Keane, Lukaku e Vlahovic doppia d’assi per Max. Anche per Pavard, in uscita dal Bayern Monaco, tutto in stand-by.

Qualcosa si sta muovendo in Inghilterra, invece. Nuno Tavares potrebbe salutare nuovamente l’Arsenal, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, la Juventus starebbe lavorando proprio su questo. Il classe 2000 risponde a tutte le esigenze richieste da Allegri e Londra Arteta ha fatto nuovamente capire di aver bisogno di liberare un po’ di spazio in organico. La trattativa per il gioiellino della nazionale Under 21 portoghese, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting ma ex Benfica, potrebbe sbloccarsi a breve, l’importante è che Giuntoli acceleri sulle uscite.